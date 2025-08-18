Nuova Mercedes Classe C: reggerà la sfida con la Neue Klasse Serie 3? Foto spia

Se BMW si prepara al debutto della nuova Neue Klasse Serie 3 nel 2026, Mercedes si appresta a raccogliere la sfida con grandi novità riguardanti uno dei suoi modelli di lusso più venduti: la Classe C.

La notizia principale riguarda l’arrivo della prima Classe C completamente elettrica, pensata per reggere la sfida con la prima Serie 3 elettrica destinata ai mercati al di fuori della Cina. Ma altrettanto importanti sono gli aggiornamenti che riguardano le versioni endotermiche, recentemente immortalate in alcune foto spia nella variante station wagon.



Esternamente le modifiche si concentrano suI gruppi ottici anteriori adottano ora le luci diurne a LED a forma di stella, nuova caratteristica del marchio della Stella. In tutta sorpresa però i fari posteriori

E’ giusto sottolineare però che i prototipi spesso montano provvisoriamente i fari del modello precedente fino a ridosso del lancio. Già a gennaio, durante i primi avvistamenti della nuova Classe C, la vettura non mostrava ancora le sue nuove luci. Ciò che incuriosisce questa volta è che Mercedes abbia comunque camuffato i gruppi ottici posteriori, come se volesse nascondere qualcosa di inedito.



Quando tutti i camuffamenti verranno tolti, ci si aspetta, resa protagonista come negli anni ’80, una cornice non più in tinta con la carrozzeria eche potrebbe diventare

Internamente arriverà l’ultima versione del sistema multimediale MBUX, mentre le tecnologie di assistenza alla guida compiranno sensibili passi in avanti per reggere la concorrenza della futura BMW Neue Klasse Serie 3.



La Classe C delle immagini in allestimento AMG Linema non si tratta di una full-electric: questa versione sarà infatti basata su una piattaforma completamente diversa. Come confermano i due sportellini per il rifornimento, si tratta di unMercedes vende già diverse varianti PHEV della Classe C, le quali hanno riscontrato già undove a farla da padrona è la C300 mild-hybrid.In Europa la C300e Plug-In da 309 CV vanta un’autonomia in elettrico di 106 km (WLTP). E’ possibile però che grazie a questo restyilingprima di dover ricorrere al quattro cilindri a benzina. Se così fosse, la nuova Classe C sarebbe candidata ad essere un buon anello di congiunzione tra i motori tradizionali e la completa elettrificazione.