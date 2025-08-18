Bentley ha realizzato una tecnica di verniciatura artigianale che crea un effetto sfumato tra due colori

Bentley ha presentato una delle sue soluzioni estetiche più sofisticate. Si tratta di “Ombre by Mulliner” ed è una nuova tecnica di verniciatura che debutta ufficialmente in occasione di The Quail, A Motorsports Gathering, all’interno della Monterey Car Week 2025. Il primo modello a sfoggiarla è una Continental GT Speed personalizzata, concepita come vetrina per una delle lavorazioni più complesse mai realizzate dal marchio di Crewe.

La lavorazione sulla carrozzeria

Il progetto nasce all’interno della divisione Mulliner, la più esclusiva e artigianale di Bentley. L’obiettivo è, capace di accompagnare lo sguardo lungo l’intera silhouette dell’auto con un passaggio fluido da una tonalità all’altra. Nel caso del modello presentato in anteprima, la sfumatura parte dal(un colore blu-verde brillante, ispirato all’omonima pietra preziosa) nella parte anteriore per poi fondersi gradualmente nel, che avvolge la coda. Il risultato segue le curve scolpite del corpo della vettura, in particolare lungo la linea dei passaruota posteriori, e coinvolge anche i cerchi, dipinti ciascuno nel colore della sezione in cui si trovano.

La realizzazione di questa verniciatura richiede oltre 56 ore di lavoro manuale da parte di due tecnici esperti. Dopo aver applicato i colori di base nella parte anteriore e posteriore, il team procede con la miscelazione a mano, lavorando con precisione millimetrica per ottenere un effetto omogeneo e visivamente impeccabile. Ogni tinta reagisce in modo diverso durante la stesura, per questo motivo i tecnici devono adattarsi in tempo reale, garantendo che ogni auto sia un pezzo unico ma sempre conforme agli standard estetici Bentley.

L’intervento sugli interni

Anche gli interni riflettono questo approccio sartoriale, con il tema cromatico che, dove la pelle Topaz riveste i sedili anteriori, il volante e la plancia, per poi dissolversi gradualmente nella tonalità scura Beluga nella zona posteriore. Il colore Dragonfly, utilizzato per le impunture e i dettagli delle portiere, aggiunge un ulteriore livello di ricercatezza visiva. Le superfici rigide sono rifinite in, una vernice opaca selezionata per conferire un aspetto più materico, mentre la dotazione include soluzioni di fascia alta come il Bentley Rotating Display, l’impianto audio Naim for Bentley e la Dark Chrome Interior Specification.

Dopo la presentazione del primo esemplare, Bentley ha ufficializzato la disponibilità della nuova finitura “Ombre by Mulliner” per tutti i clienti attraverso la propria rete globale. Le sfumature disponibili sono tre, ciascuna curata nei minimi dettagli da Mulliner per assicurare un passaggio cromatico perfetto.



