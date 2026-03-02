Nuova auto per Jannik Sinner: quale è l'ultima arrivata nel suo garage milionario

Jannik Sinner è stato avvistato al J Medical (il centro medico della Juventus) a bordo di una Porsche 911 Carrera. Le immagini non sono nitidissime, ma un breve video che mostra anche il posteriore offre qualche indizio utile. L’impianto di scarico ovale che si vede nella ripresa non è compatibile con la 992.2 GTS T-hybrid. Questo fa pensare che si tratti di una 992.1, oppure di una versione Carrera S o 4S. L’accostamento dei colori farebbe pensare più a una GTS, ma per ora il “mistero” rimane.

Il garage di Sinner

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VipsupercarsItalia (@vipsupercarsitalia)

Quel che è certo è il parco auto del celebre tennista. La 911, infatti, si aggiunge a un garage che già conta una Ferrari 812 Competizione. È uno dei soli 599 esemplari prodotti della versione Aperta, riservata da Maranello a una ristretta élite di clienti selezionati personalmente dalla casa. Il motore è un V12 da 6,5 litri che eroga 830 CV, capace di spingere la vettura da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e di superare i 340 km/h. Un’auto già esaurita al momento del lancio, pensata per collezionisti e non per il mercato. Il valore economico? Al momento del lancio il prezzo si aggirava intorno ai 645.000€ (circa 700.000 dollari). Oggi alcuni esemplari vengono scambiati per oltre 1,8 milioni di euro (2 milioni di dollari), con punte che in asta raggiungono stime tra i 2,3 e i 2,6 milioni di euro (tra 2,5 e 2,8 milioni di dollari). In meno di tre anni il valore si è più che triplicato. A completare il quadro c’è un’Audi RS6 ABT elaborata a oltre 700 CV, che il tennista utilizza come auto quotidiana per i trasferimenti tra Monaco e l’Italia.

Quando le auto raccontano la personalità di chi le guida

Se è vero che le auto raccontano chi le guida, cosa dice la Porsche 911 Carrera di Jannik Sinner? Non è un oggetto di ostentazione. È una sportiva con sessantatré anni di storia, ancora oggi tra le più desiderate al mondo, capace di essere guidata ogni giorno senza rinunciare a nulla in termini di prestazioni. Nel garage di Sinner convivono la rarità assoluta della Ferrari, la praticità elaborata dell’Audi e ora l’equilibrio iconico della Porsche. Un gusto orientato verso le prestazioni reali, non verso la collezione fine a sé stessa.