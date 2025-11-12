Audi RS3 GT spiata durante i test: l'ultima hot hatch con motore 5 cilindri | Video

Audi non metterà da parte i suoi motori endotermici ancora per un bel po’ di tempo. Tuttavia non significa che la casa dei 4 anelli continuerà a proporli tutti negli anni a venire. Già sappiamo, per esempio, che il 5 cilindri oggi presente solamente sulla RS3 (qui la nostra prova) è destinato a scomparire. Prima di mandare in pensione il 2.5 litri TFSI, Audi sembra intenzionata a montarlo su di una versione ancora più sportiva della RS3. Si tratterebbe della nuova Audi RS3 GT che è stata intercettata durante una sessione di test sul circuito del Nürburgring da CarSpyMedia. Per le sportive, l’Inferno Verde è il luogo ideale per mettere a punto l’assetto.

ANCORA PIÙ AGGRESSIVA

Le immagini della sportiva protagonista del video spia mostrano un nuovo body bit aerodinamico caratterizzato, tra le altre cose, da uno splitter anteriore più pronunciato, da un paraurti anteriore maggiormente elaborato e da un nuovo spoiler posteriore. Il prototipo sembra disporre di un assetto ancora più basso di quello della RS3 che già conosciamo. Possiamo facilmente immagine che oltre ad alcune modifiche estetiche che serviranno a rendere il look della sportiva ancora più aggressivo, Audi abbia lavorato molto su telaio ed assetto per rendere la nuova RS3 GT ancora più veloce tra le curve. Possibile che pure l’impianto frenante sia stato rivisto per renderlo più performante.

La vera domanda è se il motore 5 cilindri sia stato modificato per renderlo più potente. Ricordiamo che attualmente è in grado di erogare 400 CV di potenza massima. Con il debutto ufficiale scopriremo se la casa dei 4 anelli ha deciso di offrire qualche cavallo in più. Probabilmente, la nuova Audi RS3 GT sarà offerta in serie limitata. Non c’è ancora una data certa per il debutto ma si vocifera un lancio nei primi mesi del 2026.

VERSO L’ADDIO AL 5 CILINDRI

Audi ha già fatto capire che a seguito dell’introduzione di Euro 7, il 5 cilindri sparirà. Il motore potrebbe essere tranquillamente aggiornato per rispettare i nuovi standard ma l’investimento non vale la pena visto che i numeri di vendita sono bassi.