Nuova Audi Q3 Sportback si presenta in Italia: oltre 100 km in elettrico per la Plug-in. Da 44.500 euro

La nuova Audi Q3 Sportback che è stata svelata ad agosto, ha fatto il suo debutto in Italia ad un evento che si è tenuto a Palermo. Il nuovo SUV Coupé è stato quindi presentato nel suggestivo contesto del Molo Trapezoidale di Palermo, uno spazio architettonico frutto di una recente rigenerazione urbana che ne ha fatto un punto strategico di aggregazione sia per il tessuto cittadino sia per l’afflusso turistico.

Non si è parlato solo di auto in senso stretto. Infatti, la presentazione di Audi Q3 Sportback è diventata lo “spunto di riflessione sulla necessità di creare sistemi collaborativi e di pianificazione e il punto di partenza simbolico per un’esplorazione sulla mobilità contemporanea in cui eleganza e sportività, leggerezza e forza, fluidità e accelerazione, uomo e tecnologia si fondono assieme“.

Il nuovo SUV Coupé si appresta quindi ad arrivare sulle strade nel nostro Paese andando a completare la gamma della nuova generazione di Audi Q3, un modello estremamente importante per la casa dei 4 anelli visto il successo che ha ottenuto, non solo in Europa.

NUOVA AUDI Q3 SPORTBACK

Ricordiamo le principali caratteristiche tecniche di questo modello. La seconda generazione di Audi Q3 Sportback misura 4,53 m lunghezza x 1,86 m lunghezza x 1,56 m altezza, con un passo di 2,68 m. Per i bagagli a disposizione ci sono 488 litri espandibili a 575 litri facendo avanzare al massimo i sedili posteriori e se abbattiamo gli schienali si può salire a quota 1.289 litri. L’abitacolo ricalca sostanzialmente quello della versione SUV. Cura classica Audi e tanta tecnologia grazie alla presenza dell’Audi Digital Stage che domina la plancia ed è composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, dallo schermo da 12,8 pollici del sistema MMI e dall’head-up display.

MOTORI

Nuova Audi Q3 Sportback propone una gamma di motorizzazioni che include unità endotermiche ed ibride Plug-in. Alla base della gamma troviamo il quattro cilindri 1.5 TFSI da 150 CV e 250 Nm di coppia dotato della tecnologia mild-hybrid a 48V e della trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. C’è poi il 4 cilindri 2.0 TFSI abbinato alla trazione integrale quattro che può contare su 204 CV e 320 Nm o, nello step più performante, su 265 CV e 400 Nm. C’è pure il diesel, un quattro cilindri 2.0 TDI da 150 CV abbinato alla trazione anteriore e al cambio S tronic a 7 marce, in grado di erogare 150 CV di potenza e 360 Nm di coppia. Al vertice, troviamo la versione Plug-in che offre una una potenza complessiva di 272 CV. Grazie alla nuova batteria con una capacità di 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi) è possibile percorrere in modalità 100% elettrica 104-118 km.

PREZZI

Quanto costa la nuova Audi Q3 Sportback in Italia? Si parte da 44.500 euro.