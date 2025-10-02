Queste sono le auto più vendute in Italia a settembre 2025: classifiche per alimentazione

Dopo un mese di agosto negativo, il mercato auto Italia 2025 a settembre si è ripreso mettendo a segno una crescita del 4,1%. Complessivamente, ci sono state 126.679 immatricolazioni, rispetto alle 121.720 di settembre 2024. Le auto più vendute nel nostro Paese a settembre 2025? Andiamo a scoprirle. Prima, però, andiamo a vedere più da vicino i numeri delle immatricolazioni dal punto di vista delle alimentazioni.

Partiamo dalle auto a benzina. A settembre 2025 ci sono state 29.061 immatricolazioni. Si tratta di un calo del 7,1% sul 2024. La quota di mercato è scesa, quindi, al 22,7%. Passiamo al diesel, una motorizzazione che continua rapidamente a perdere quote di mercato. Lo scorso mese ci sono state 11.197 immatricolazioni: -28,4% e market share di appena l’8,8%. Il GPL ha superato il diesel con 11.565 registrazioni di nuove auto. Parliamo di un leggero aumento dell’1%. La quota di mercato a settembre 2025 ha raggiunto quota 9,1%. Nessuna immatricolazione per il metano. Parlando delle ibride, ci sono state 57.947 immatricolazioni. Crescita del 7% e market share del 45,2%.

Le ibride Plug-in hanno immatricolato a settembre 2025 11.062 auto pari ad una crescita del 163,9%. La quota di mercato è così salita all’8,7%. Per quanto riguarda, infine, le auto elettriche, ci sono state a settembre 2025 in Italia 7.190 nuove registrazioni: +11,7% e un market share del 5,6%.

I MODELLI ELETTRICI, PLUG-IN ED IBRIDI PIÙ VENDUTI A SETTEMBRE

LE AUTO ELETTRICHE PIÙ VENDUTE

Tesla Model Y: 794 Tesla Model 3: 656 BYD Dolphin Surf: 267 Leapmotor T03: 261 Volvo EX30: 228 Ford Explorer-e: 226 Ford Puma: 217 Kia EV3: 202 BMW iX1: 184 Jeep Avenger: 171

LE AUTO PLUG-IN PIÙ VENDUTE

BYD Seal U: 1.836 BMW X1: 1.016 Toyota C-HR: 617 Volkswagen Tiguan: 592 Volkswagen Golf: 569 Jaecoo 7: 555 Kia Sportage: 400 Alfa Romeo Tonale: 378 Omoda 9: 337 Cupra Formentor: 331

LE AUTO IBRIDE PIÙ VENDUTE

Fiat Panda: 7.668 Toyota Yaris Cross: 3.087 Jeep Avenger: 2.995 Toyota Yaris: 2.776 Fiat Grande Panda: 2.421 Ford Puma: 1.912 Peugeot 3008: 1.487 Suzuki Swift: 1.464 Fiat 600: 1.250 Nissan Qashqai: 1.245

I MODELLI BENZINA, DIESEL E GPL PIÙ VENDUTI A SETTEMBRE

LE AUTO A BENZINA PIÙ VENDUTE

Toyota Aygo X: 2.227 Volkswagen T-Roc: 1.959 Jeep Avenger: 1.691 Citroen C3: 1.637 Volkswagen T-Cross: 1.473 Hyundai i10: 1.329 Opel Corsa: 1.249 Kia Picanto: 1.171 Skoda Fabia: 1.022 MG ZS: 1.005

LE AUTO DIESEL PIÙ VENDUTE

Volkswagen Tiguan: 1.028 Mercedes GLA: 975 Alfa Romeo Tonale: 664 Volkswagen T-Roc: 629 Peugeot 308: 560 Audi A3: 539 Fiat Ulysse: 433 Audi Q3: 432 Renault Clio: 404 BMW Serie 1: 380

LE AUTO GPL PIÙ VENDUTE

Dacia Sandero: 3.738 Dacia Duster: 2.030 Renault Captur: 1.260 Renault Clio: 934 DR 5.0: 861 Dacia Jogger: 318 Dacia Bigster: 299 Kia Sportage: 284 DR 6.0: 265 EVO 5: 261

FIAT PANDA LA PIÙ VENDUTA IN ASSOLUTO A SETTEMBRE

La FIAT Panda continua ad essere sempre l’auto più venduta in Italia. La city car tiene dietro la Jeep Avenger e la Dacia Sandero. Interessante anche l’ottavo posto della FIAT Grande Panda che inizia a fare numeri interessanti.