Queste sono le auto più vendute in Italia a settembre 2025: classifiche per alimentazione

Filippo Vendrame
Pubblicato il 2 ott 2025

Dopo un mese di agosto negativo, il mercato auto Italia 2025 a settembre si è ripreso mettendo a segno una crescita del 4,1%. Complessivamente, ci sono state 126.679 immatricolazioni, rispetto alle 121.720 di settembre 2024. Le auto più vendute nel nostro Paese a settembre 2025? Andiamo a scoprirle. Prima, però, andiamo a vedere più da vicino i numeri delle immatricolazioni dal punto di vista delle alimentazioni.

Partiamo dalle auto a benzina. A settembre 2025 ci sono state 29.061 immatricolazioni. Si tratta di un calo del 7,1% sul 2024. La quota di mercato è scesa, quindi, al 22,7%. Passiamo al diesel, una motorizzazione che continua rapidamente a perdere quote di mercato. Lo scorso mese ci sono state 11.197 immatricolazioni: -28,4% e market share di appena l’8,8%. Il GPL ha superato il diesel con 11.565 registrazioni di nuove auto. Parliamo di un leggero aumento dell’1%. La quota di mercato a settembre 2025 ha raggiunto quota 9,1%. Nessuna immatricolazione per il metano. Parlando delle ibride, ci sono state 57.947 immatricolazioni. Crescita del 7% e market share del 45,2%.

Le ibride Plug-in hanno immatricolato a settembre 2025 11.062 auto pari ad una crescita del 163,9%. La quota di mercato è così salita all’8,7%. Per quanto riguarda, infine, le auto elettriche, ci sono state a settembre 2025 in Italia 7.190 nuove registrazioni: +11,7% e un market share del 5,6%.

I MODELLI ELETTRICI, PLUG-IN ED IBRIDI PIÙ VENDUTI A SETTEMBRE

LE AUTO ELETTRICHE PIÙ VENDUTE

  1. Tesla Model Y: 794
  2. Tesla Model 3: 656
  3. BYD Dolphin Surf: 267
  4. Leapmotor T03: 261
  5. Volvo EX30: 228
  6. Ford Explorer-e: 226
  7. Ford Puma: 217
  8. Kia EV3: 202
  9. BMW iX1: 184
  10. Jeep Avenger: 171

LE AUTO PLUG-IN PIÙ VENDUTE

  1. BYD Seal U: 1.836
  2. BMW X1: 1.016
  3. Toyota C-HR: 617
  4. Volkswagen Tiguan: 592
  5. Volkswagen Golf: 569
  6. Jaecoo 7: 555
  7. Kia Sportage: 400
  8. Alfa Romeo Tonale: 378
  9. Omoda 9: 337
  10. Cupra Formentor: 331

LE AUTO IBRIDE PIÙ VENDUTE

  1. Fiat Panda: 7.668
  2. Toyota Yaris Cross: 3.087
  3. Jeep Avenger: 2.995
  4. Toyota Yaris: 2.776
  5. Fiat Grande Panda: 2.421
  6. Ford Puma: 1.912
  7. Peugeot 3008: 1.487
  8. Suzuki Swift: 1.464
  9. Fiat 600: 1.250
  10. Nissan Qashqai: 1.245

I MODELLI BENZINA, DIESEL E GPL PIÙ VENDUTI A SETTEMBRE

LE AUTO A BENZINA PIÙ VENDUTE

  1. Toyota Aygo X: 2.227
  2. Volkswagen T-Roc: 1.959
  3. Jeep Avenger: 1.691
  4. Citroen C3: 1.637
  5. Volkswagen T-Cross: 1.473
  6. Hyundai i10: 1.329
  7. Opel Corsa: 1.249
  8. Kia Picanto: 1.171
  9. Skoda Fabia: 1.022
  10. MG ZS: 1.005

LE AUTO DIESEL PIÙ VENDUTE

  1. Volkswagen Tiguan: 1.028
  2. Mercedes GLA: 975
  3. Alfa Romeo Tonale: 664
  4. Volkswagen T-Roc: 629
  5. Peugeot 308: 560
  6. Audi A3: 539
  7. Fiat Ulysse: 433
  8. Audi Q3: 432
  9. Renault Clio: 404
  10. BMW Serie 1: 380

LE AUTO GPL PIÙ VENDUTE

  1. Dacia Sandero: 3.738
  2. Dacia Duster: 2.030
  3. Renault Captur: 1.260
  4. Renault Clio: 934
  5. DR 5.0: 861
  6. Dacia Jogger: 318
  7. Dacia Bigster: 299
  8. Kia Sportage: 284
  9. DR 6.0: 265
  10. EVO 5: 261

FIAT PANDA LA PIÙ VENDUTA IN ASSOLUTO A SETTEMBRE

La FIAT Panda continua ad essere sempre l’auto più venduta in Italia. La city car tiene dietro la Jeep Avenger e la Dacia Sandero. Interessante anche l’ottavo posto della FIAT Grande Panda che inizia a fare numeri interessanti.

  1. Fiat Panda: 7.671
  2. Jeep Avenger: 4.857
  3. Dacia Sandero: 4.138
  4. Toyota Yaris Cross: 3.087
  5. Toyota Yaris: 2.780
  6. Dacia Duster: 2.776
  7. Volkswagen T-Roc: 2.588
  8. Fiat Grande Panda: 2.526
  9. Citroen C3: 2.247
  10. Toyota Aygo X: 2.227

