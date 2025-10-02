Noleggio auto: risparmia fino al 10% sui veicoli premium con Sixt

Gli utenti che stanno programmando un viaggio in auto nel corso delle prossime settimane possono prendere in considerazione la nuova promo della compagnia di autonoleggio Sixt, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 10% sui veicoli premium. L’offerta è valida per le automobili contrassegnate dall’etichetta Premium Special.

Sixt è una delle principali compagnie di noleggio auto a livello internazionale, forte di un’esperienza di oltre 100 anni e di una presenza capillare in oltre 100 Paesi del mondo con più di 2.000 agenzie. Il tratto distintivo della compagnia è il noleggio a prezzi competitivi di berline, decappottabili, station wagon, SUV e auto sportive.

Come funziona l’ultima iniziativa di Sixt

L’offerta di Sixt, tramite la quale è possibile risparmiare fino al 10% sul noleggio di veicoli premium, è valida per le prenotazioni effettuate entro il 31 ottobre, con il ritiro dell’auto entro il 15 dicembre e la restituzione entro il 18 dicembre. La durata del noleggio deve inoltre essere compresa tra 3 e 27 giorni.

I termini e le condizioni della promo specificano inoltre che lo sconto fino al 10% si applica esclusivamente alla tariffa base giornaliera, dunque le tasse, i costi aggiuntivi, gli extra e le eventuali sovrattasse non rientrano nello sconto. Per extra si intendono ad esempio il GPS, il seggiolino per bambini, i pacchetti di protezione aggiuntiva, ecc.

Infine, l’azienda conferma che l’offerta in corso è valida per le prenotazioni effettuate presso le stazioni SIXT partecipanti in Italia e non è cumulabile con le tariffe aziendali o altre promozioni disponibili sul sito ufficiale della compagnia.

Come metodo di pagamento sono accettate tutte le carte di credito riconosciute a livello internazionale, dunque Visa, Mastercard, American Express, JCB, Discover e Diners Club. Non sono invece accettate, come da tradizione, le carte prepagate di alcun tipo, indipendentemente quindi dal loro circuito di pagamento.