Nuova Audi Q3 Sportback 2025, interni e bagagliaio del SUV Coupé

La nuova Audi Q3 Sportback ha fatto il suo debutto da circa una settimana, andando così a completare la gamma della terza generazione del SUV tedesco adesso disponibile anche nella sua versione dal look più sportiveggiante, grazie a forme da SUV Coupé. Il nuovo modello non offre solamente uno stile più sportivo alla Q3 perché all’interno dell’abitacolo propone un ambiente premium e soprattutto tanta tecnologia grazie alle soluzioni digitali di ultima generazione che la casa dei 4 anelli ha sviluppato per le sue più recenti vetture.

AUDI Q3 SPORTBACK 2025, LA PLANCIA: TANTA TECNOLOGIA

Audi lo chiama il suo “palcoscenico digitale". Parliamo ovviamente dell’che domina la plancia della nuova Q3 Sportback ed è composto dall’, dalloe dall’. L’infotainment adotta il sistema operativoe non manca nemmeno undotato dell’integrazione conper migliorare l’interazione con gli occupanti della vettura. Al volante, il piantone dello sterzo integra un satellite che prevede nella sezione destra il selettore della trasmissione e all’estremità sinistra gli elementi di controllo delle funzioni luce e tergicristalli. Perché questa scelta? Audi spiega che aver spostato il selettore della trasmissione dalla console al volante ha permesso di ricavare spazi aggiuntivi per collocare i due portabicchieri e il pad per la ricarica wireless degli smartphone; quest’ultimo è refrigerato e offre 15 Watt di potenza. Non mancano poi, replicate nella zona dedicata ai passeggeri posteriori.Nuova Audi Q3 Sportback permette di arrivare a disporre anche di un, dotato di 12 altoparlanti, subwoofer e amplificatore da 420 Watt per un’esperienza sonora di altissimo livello. Ovviamente non manca la cura del dettaglio come ci si aspetta da un modello della casa dei 4 anelli, con l’abitacolo che offre rivestimenti premium, con la massima attenzione all’ambiente. Infatti, il SUV Coupé fa ampio ricorso a: molteplici rivestimenti adottano tessuti realizzati al 100% in poliestere riciclato, mentre i tappetini sono realizzati in Econyl, una fibra ricavata dal poliammide delle reti da pesca usate e dagli scarti di moquette. In ogni caso, i clienti potranno scegliere tra 7 diversi pacchetti per gli interni per personalizzare la loro vettura.

Per garantire il maggior comfort possibile ai passeggeri, Audi ha lavorato molto sul comfort acustico dotando la Q3 Sportback 2025 di vetri acustici laterali anteriori in abbinamento alle guarnizioni ottimizzate e ai materiali fonoassorbenti di spessore più generoso rispetto alla passata generazione.

BAGAGLIAIO

E lo spazio per i bagagli? La nuova Audi Q3 Sportback 2025 offre una capacità di carico diavanzando al massimo i sedili posteriori. Abbattendo invece gli schienali dei sedili posteriori è possibile arrivare a disporre di 1.289 litri.