Jeep Avenger, continua il successo in Italia: SUV più venduto e nella TOP 3 assoluta

Jeep Avenger continua ad essere un modello best seller sul mercato italiano e anche ad agosto 2025 si conferma il SUV più venduto in assoluto, oltre ovviamente ad essere il leader nel segmento dei B-SUV. Successo che si conferma pure nei primi 8 mesi del 2025. I numeri di UNRAE parlano infatti molto chiaramente. Nel mese appena concluso ci sono state 2.374 immatricolazioni della Jeep Avenger (2.139 ad agosto 2024), mentre nel cumulato e cioè tra gennaio ed agosto le registrazioni sono state 33.402 (26.173 nello stesso periodo del 2024). Avenger è anche il B-SUV elettrico più venduto da inizio dell’anno e nel nostro Paese è uno dei modelli più venduti in assoluto. Infatti, si conferma il terzo veicolo più venduto in Italia, considerando ogni segmento e ogni motorizzazione, sia ad agosto e sia nel cumulato del 2025.

UN SUCCESSO CHE CONTINUA

JEEP AVENGER: VERSIONI E PREZZI

Più nel dettaglio, tra gennaio e agosto, Avenger è ilcon una quota del 10,8%;con una quota del 5,6%;con una quota superiore al 19%. Il successo di questo modello in Italia continua grazie ad un’offerta completa che permette ai clienti di poter scegliere tra diverse tipologie di motorizzazioni. Avenger, come oggi sappiamo bene, è proposta con motori benzina, ibridi e 100% elettrici. Da non molto tempo a listino è arrivata anche una particolare versione Hybrid dotata di due motori elettrici che permette al B-SUV di arrivare a disporre della trazione integrale.

Il modello adella Jeep Avenger adotta il classico PureTech 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata in grado di erogare 100 CV, in abbinamento con un cambio manuale a 6 rapporti. C’è poi lache combina lo stesso motore da 100 CV con un propulsore elettrico da 29 CV integrato in una trasmissione automatica a doppia frizione a sei rapporti. La potenza di sistema arriva così a 110 CV. Andando avanti, c’è la versionecon il PureTech di 1,2 litri da 136 CV abbinato a due motori elettrici, uno per asse. Potenza di sistema pari a 145 CV e disponibilità della trazione integrale. Infine, al vertice della gamma del B-SUV troviamo ilche può contare su di un motore da 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh per un’autonomia di poco superiore ai 400 km secondo il ciclo WLTP.

Quanto costa la Jeep Avenger in Italia? Si parte in Italia da 25.200 euro per la versione benzina, da 27.200 euro per quella ibrida e da 39.400 euro per quella elettrica.