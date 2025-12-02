Norvegia, novembre è stato un mese record: quasi il 100% delle nuove auto vendute era elettrico

La Norvegia è da sempre il “paradiso” delle auto elettriche ma il mese di novembre 2025 è stato particolare in quanto è stato registrato un record per quanto riguarda le vendite delle BEV. Non solo i 19.427 veicoli elettrici immatricolati sono stati un risultato eccezionale ma con un totale di 19.899 nuove immatricolazioni, novembre è stato pure il mese con le vendite più elevate dell’anno e “uno dei mesi più forti di sempre per le vendite di auto nuove in Norvegia“. Insomma, calcolatrice alla mano, le auto elettriche hanno rappresentato il 97,6% delle immatricolazioni.

LE AUTO ELETTRICHE DOMINANO IN NORVEGIA

In termini assoluti, le 19.427 immatricolazioni sono davvero tante. Per contestualizzare si tratta di un aumento di 8.575 unità rispetto a ottobre (10.852 veicoli elettrici) e di 8.487 unità in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso (10.940 veicoli elettrici). Perché questo aumento? Secondo la Norwegian Road Information Authority (OFV) ci sarebbero diverse cause tra cui le modifiche fiscali previste per il nuovo anno, le campagne di sconti e la maggiore disponibilità di veicoli a prezzi accessibili. L’incertezza che circonda la proposta di modifica dell’IVA a partire dal 2026 sta contribuendo ad accelerare l’acquisto di un’auto da parte di molte persone. Inoltre, in questo periodo la Norvegia sta attraversando un momento di ripresa economica che sta spingendo le persone ad acquistare nuove auto. Il mix di questi fattori avrebbe quindi portato a questo risultato record del mese di novembre 2025. Ci si attende un risultato di rilievo anche a dicembre.

MOLTO BENE TESLA

Diversi marchi sono andati bene a novembre ma quello che si è messo in luce più di tutti è Tesla. Mentre in altri Paesi europei Tesla sta faticando, qui l’azienda di Elon Musk ha raggiunto una quota di mercato del 31,2% con 6.215 nuove immatricolazioni, il che significa che quasi un’auto nuova su tre è una Tesla. Con 28.606 nuovi veicoli immatricolati finora nel 2025, Tesla ha già superato il proprio record annuale del 2023 (26.641 veicoli) e il precedente record stabilito da Volkswagen nel 2016 (26.572 veicoli). Con un dicembre altrettanto positivo, Tesla potrebbe persino superare la soglia delle 30.000 unità.

Andando avanti con i numeri delle immatricolazioni della Norvegia del mese di novembre, dopo Tesla troviamo Volkswagen (2.198 veicoli), Volvo (1.867) e BMW (1.104). Per quanto riguarda i modelli più venduti, visto l’andamento di Tesla non sorprende affatto che al primo posto ci sia la Model Y con 3.648 unità. A seguire la Model 3 con 2.562 nuove immatricolazioni. Troviamo poi la Volvo EX40 (916), la Volkswagen ID.4 (892), la Volkswagen ID.7 (780) e la Volvo EX30 (774).