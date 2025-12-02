Ford Ranger si aggiorna: motori V6 e Plug-in e c'è il BlueCruise

Ford ha annunciato il rilancio del suo pickup, il Ford Ranger, modello più venduto in Europa nel suo segmento da dieci anni consecutivi. Come? Con una serie di aggiornamenti mirati a consolidarne la leadership. Il fulcro delle novità riguarda l’espansione della gamma plug-in hybrid, l’arrivo della guida a mani libere BlueCruise e un deciso cambio di look verso toni più scuri e sofisticati.

Una gamma PHEV più ampia

La famiglia Ranger PHEV si allarga con l’ingresso delle versioni Platinum e Limited, che si affiancano a XLT, Wildtrak e MS-RT. L’obiettivo è offrire una scelta più ampia a chi desidera la tecnologia ibrida plug-in mantenendo tutte le capacità tipiche di un pickup. Il nuovo Ranger PHEV eroga 281 CV e fino a 697 Nm di coppia. Parliamo della potenza più alta mai registrata su un Ranger di serie, e offre fino a 43 km di guida in modalità solo elettrica. Mantiene inoltre una capacità di traino fino a 3.500 kg, un carico utile di circa una tonnellata e una trazione integrale permanente a controllo elettronico progettata per il fuoristrada. Accanto alla versione plug-in resta comunque disponibile la versione turbodiesel V6 da 3.0 litri, con 240 CV e 600 Nm di coppia e cambio automatico a 10 rapporti. Un Ranger pensato per chi privilegia la forza bruta e l’efficienza nelle lunghe percorrenze.

BlueCruise: il primo pickup in Europa “hands-off, eyes-on”

Una delle novità più significative è rappresentata dall’introduzione di Ford BlueCruise su Ranger PHEV. Il che lo rende il primo pickup europeo a offrire la guida “hands-off, eyes-on”. Cosa significa? Di fatto un sistema checonsente di togliere le mani dal volante sui tratti autostradali autorizzati, mantenendo però l’obbligo di tenere gli occhi sulla strada. BlueCruise è di serie sul Ranger Platinum PHEV e disponibile come optional sul Wildtrak PHEV. Questo sistema, il primo del suo genere a ottenere l’approvazione normativa in Europa nel 2023 con il debutto in Gran Bretagna, è oggi autorizzato in 16 mercati europei, diventando la tecnologia di guida a mani libere più diffusa nel continente.

Un best-seller che continua a migliorare

La strategia Ford punta a rafforzare un modello già ampiamente affermato. Ranger rimane il pickup più venduto in Europa da un decennio e, con il lancio del Ranger PHEV all’inizio del 2025, ha ottenuto anche il prestigioso International Pick-up Award per il biennio 2026/2027. Come affermato da Hans Schep, general manager di Ford Pro Europe, la filosofia è quella di migliorare continuamente un prodotto già di successo, rendendolo più versatile e più capace, sia nel traino sia nell’off-road, nel lavoro in cantiere o nella guida a mani libere in autostrada.

Design: il grigio lascia spazio al nero (e al verde)

Il restyling trae ispirazione dalle tendenze del design contemporaneo. Le finiture nere lucide e le texture più scure sono state scelte per conferire un aspetto più premium. Il Ranger Platinum PHEV introduce finiture Ebony Gloss Black sull’elemento frontale a H, sulla cornice della griglia, sui badge “Platinum”, sulle lettere del cofano e sull’archetto del cassone. Il frontale è ulteriormente caratterizzato da una griglia a rete nera lucida con barra centrale Dark Chrome e dettagli Silk Chrome. I nuovi cerchi in lega da 18 pollici, dal design pensato per migliorare aerodinamica e stile, si affiancano alla nuova tinta esclusiva Acacia Green, una vernice metallizzata perlacea che dona al pickup un’identità visiva distintiva.

Gli interni presentano finiture Dark Chrome e cuciture Urban Grey sui pannelli porta, sul volante e sui sedili in pelle Ebony, che adottano un nuovo motivo trapuntato ispirato alle forme del veicolo. Secondo Krista Lindegger, senior designer di Ranger, l’abbandono del grigio a favore del nero era ormai una scelta inevitabile dettata dalle tendenze colore, mentre la tonalità Acacia Green risponde alla crescente richiesta di sfumature verdi tra i clienti di veicoli premium. Su tutta la gamma, le finiture esterne adottano combinazioni di Ebony Gloss Black, Asphalt Black Matt e Dark Chrome, mentre gli interni sostituiscono gli elementi cromati o argento spazzolato con dettagli in Gloss Black e Magnetite. La versione Wildtrak introduce una nuova colorazione Ignite Orange Metallic, cui si abbinano cuciture interne dello stesso tono, oltre a stemmi dei sedili aggiornati e ora “saldati” anziché cuciti per un effetto più robusto e premium.

Schermi più grandi e pickup sempre connesso

Gli aggiornamenti tecnologici sono comuni a tutta la gamma. Tutti i nuovi Ranger dispongono di un display centrale verticale da 12 pollici, del quadro strumenti digitale configurabile da 12,4 pollici e del sistema SYNC 4A. Migliora anche la sicurezza grazie al Trailer Theft Alert, che invia una notifica tramite app Ford se un rimorchio viene scollegato dal gancio di traino. Nelle versioni più ricche, come la Platinum, sono presenti fari Matrix LED, illuminazione perimetrale 360 Zone Lighting, sedili anteriori ventilati, riscaldati e regolabili elettricamente e il sistema Pro Trailer Backup Assist, progettato per rendere più semplici le manovre con rimorchio.

Come si apprende dalla casa dell’Ovale Blu la nuova gamma Ford Ranger, con tutte le versioni aggiornate e le varianti PHEV ampliate, sarà ordinabile dalla fine di dicembre 2025, mentre le consegne inizieranno da maggio 2026.