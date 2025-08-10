Noleggio auto, promo flash: fino al 15% di sconto su Auto Europe

Per quanti sono alla ricerca di un’offerta sul noleggio auto, segnaliamo la promo flash in corso sul portale Auto Europe, grazie alla quale è possibile ottenere fino al 15% di sconto. Per approfittare della promozione occorre completare la prenotazione entro mercoledì 13 agosto.

Auto Europe è una società indipendente che opera come intermediario nell’autonoleggio. Grazie alla negoziazione di tariffe e sconti sia con gli autonoleggiatori locali che con i grandi marchi come Europcar, Hertz e Avis, riesce a offrire prezzi concorrenziali in ogni periodo dell’anno.

Fino al 15% di sconto sulle prenotazioni effettuate con Europcar, Hertz e altri grandi marchi

La promo flash di Auto Europe prevede uno sconto fino al 15% per gli iscritti alla newsletter o per gli utenti con un regolare profilo sulla piattaforma. La registrazione è gratuita e può essere completata in meno di un minuto direttamente dalla home page del portale web. C’è poi un altro requisito da rispettare: effettuare la prenotazione entro il 13 agosto 2025.

Ecco alcune offerte valide nell’ambito della nuova iniziativa promozionale di Auto Europe.

Gran Bretagna

fino al 15% di sconto sulle prenotazioni effettuate con Europcar, con ritiro auto dal 18 agosto al 17 dicembre 2025

Grecia

fino al 15% di sconto sulle prenotazioni della durata massima di 14 giorni effettuate con Centauro, con ritiro dell’auto dal 1° settembre 2025 al 31 marzo 2026

Irlanda

fino al 10% di sconto sulle prenotazioni effettuate con Europcar, con ritiro dell’auto dal 18 agosto al 17 dicembre 2025

Islanda

fino al 15% di sconto sulle prenotazioni della durata massima di 14 giorni effettuate con Hertz, con ritiro dell’auto dal 16 agosto al 30 ottobre 2025

Portogallo

fino al 15% di sconto sulle prenotazioni effettuate con Hertz, con ritiro dell’auto dal 16 agosto 2025 al 17 dicembre 2026

Spagna

fino al 15% di sconto sulle prenotazioni con durata massima di 14 giorni effettuate con Hertz e ritiro dell’auto dal 24 agosto al 31 ottobre 2025 (promo sospesa dal 1° al 7 settembre, ndr)





