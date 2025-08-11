I SUV dominano ma le station wagon provano a resistere: le più vendute gennaio - luglio 2025 in Italia

Il mercato auto vuole principalmente i SUV/crossover e le case automobilistiche si sono adeguate puntando sempre di più su questo segmento di mercato, proponendo un’offerta sempre più variegata. A farne le spese nel corso del tempo altre categorie di auto ed in particolar modo le station wagon. Proprio i veicoli a ruote alte hanno progressivamente preso il posto tra i listini delle apprezzate familiari la cui offerta nel tempo è andata a calare, soprattutto nella fasce di prezzo più accessibili. Tuttavia, sebbene il mercato delle station wagon continui a ridursi, diversi produttori non vogliono rinunciare a queste vetture ed anzi, in arrivo ci sono alcune novità. Nonostante qualcuno avesse pronosticato una “morte” rapida delle station wagon con l’avvento dei SUV, questi modelli provano a resistere. Vediamo quindi come sta andando in Italia questo mercato dopo i primi 7 mesi del 2025.



Prendiamo a riferimento i dati di UNRAE che mostrano come nel mese di luglio ci siano state 3.082 immatricolazioni di station wagon, pari ad una quota del 2,6%. Nello stesso periodo del 2024, le vendite erano state 3.507 pari ad un market share del 2,8%. E nel cumulato gennaio-luglio 2025? Complessivamente ci sono state 27.241 immatricolazioni che permettono a questi modelli di disporre di una quota del 2,8%. Nel cumulato si vede molto di più quanto questo segmento stia perdendo terreno dato che nello stesso periodo del 2024 le immatricolazioni erano state 36.299, pari ad un market share del 3,5%. Quali sono i modelli più venduti tra le station wagon nel mese di luglio 2025 e soprattutto nei primi 7 mesi dell’anno in Italia? Andiamo a vedere le classifiche.

LE STATION WAGON PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025: LE CLASSIFICHE

Nello scorso mese di luglio a fare meglio di tutte è stata la Skoda Octavia che troviamo stabilmente nelle prime posizioni sia nella classifica del mese e sia in quella del cumulato. Vediamo la classifica confrontando le immatricolazioni di luglio 2025 con quelle del 2024.

Skoda Octavia: 491 (546)

Audi A5: 389 (nuova)

BMW Serie 3: 360 (405)

Ford Focus: 239 (326)

Peugeot 308: 225 (408)

Toyota Corolla: 210 (281)

Volkswagen Passat: 190 (183)

Audi A6: 171 (141)

BMW Serie 5: 149 (133)

Opel Astra: 131 (89)

Andiamo adesso a vedere la classifica del cumulato, del periodo gennaio – luglio 2025.