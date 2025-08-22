La nuova city car Nissan non si chiamerà Pixo, ma riprenderà il nome di un allestimento della Micra

Nonostante la casa automobilistica giapponese abbia registrato il nome Pixo in Europa, recenti rivelazioni suggeriscono che la prossima city car elettrica Nissan si chiamerà Wave. A riportarlo è la testata francese L’Argus, confermando che il modello giapponese, basato sulla nuova Renault Twingo, arriverà nel 2027 a un prezzo inferiore ai 20.000€.

Le caratteristiche della nuova Nissan Wave

Il progetto rientra nell’accordo strategico tra Renault e Nissan per condividere piattaforme e linee produttive nel campo dell’elettrico. Dopo le sinergie già viste con l’Ariya e la Scenic E-Tech Electric, e con la Micra e la Renault 5, la collaborazione si estende ora anche alle vetture più compatte. La nuova Twingo rappresenterà una reinterpretazione moderna del modello degli anni Novanta, con un design che richiama gli iconici fari rotondi e un’impostazione tecnica votata alla semplicità e all’efficienza. Il modello francese debutterà nel 2026, mentre la variante Nissan arriverà l’anno successivo. Entrambe saranno prodotte nello stabilimento Renault di Novo Mesto, in Slovenia, insieme a una terza versione a marchio Dacia, attesa sempre per il 2027 come opzione ancora più economica.

Rispetto a quanto emerso in precedenza, si aggiungono oggi nuovi dettagli sulle basi tecniche del progetto. La piattaforma utilizzata sarà l’AmpR Small, sviluppata da Renault in collaborazione con Geely. Il motore avrà una potenza di 63 kW e sarà fornito dalla Cina. Anche la batteria sarà di origine cinese, realizzata da CATL e con una capacità di circa 30 kWh. L’autonomia stimata dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 km nel ciclo WLTP.

Il nome Wave

Inizialmente si pensava che Nissan potesse riprendere il nome Pixo, già utilizzato dalla casa giapponese tra il 2009 e il 2013 su una piccola cinque porte nata in collaborazione con Suzuki. Le recenti operazioni di registrazione del marchio avevano alimentato l’ipotesi, poi smentita dalle nuove indiscrezioni che indicano Wave come il nome ormai definito del modello.

La scelta del nome Wave rappresenta una novità assoluta nella gamma Nissan. In passato, questa denominazione era comparsa solo come allestimento speciale della Micra e mai come nome ufficiale di un modello. Con il nuovo nome Nissan sembra quindi volersi smarcare dal passato (l’ultima Pixo è di più di dieci anni fa) in favore di una denominazione diversa per lanciare un modello completamente nuovo, moderno e in linea con l’attuale strategia elettrica di Nissan.