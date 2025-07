Nissan e Octopus Energy: ricarica intelligente in Europa

Immaginate di essere in viaggio con la vostra Nissan elettrica. Magari è un lungo tragitto, o forse state semplicemente rientrando a casa. Vi servono pochi secondi per aprire un’app, vedere quale colonnina è libera, scoprire quanto costa ricaricare e pagarla direttamente con Google Pay. Senza confusione, senza perdere tempo. Da oggi, questo scenario è realtà grazie alla nuova app Nissan Charge, frutto della collaborazione tra Nissan e Octopus Energy, leader britannico dell’energia.

Disponibile da subito su Apple Store e Google Play Store, la nuova app rappresenta un passo concreto verso una mobilità elettrica più accessibile e integrata. Il cuore di tutto è Electroverse, la piattaforma EV di Octopus, ora perfettamente integrata nel sistema Nissan. E i numeri parlano chiaro: oltre 1 milione di punti di ricarica pubblici disponibili in tutta Europa, connessi a più di 1.200 operatori tra cui colossi come IONITY, Allego, Aral pulse e TotalEnergies. E non finisce qui: ogni giorno si aggiungono in media 500 nuove colonnine.

Ricaricare diventa semplice

L’esperienza utente è stata completamente ripensata. Filtri intelligenti consentono di selezionare la stazione giusta in base alo alla, mentre la disponibilità in tempo reale evita inutili giri a vuoto. Non mancano tariffe scontate grazie agli accordi con operatori selezionati, che rendono l’uso della rete pubblica più conveniente. La configurazione è pensata per tutti:, si collega un metodo di pagamento digitale come Google Pay o Apple Pay, e si riceve gratuitamente a casa la nuova, già pronta all’uso.

E poi ci sono le funzionalità evolute: i prezzi dinamici aiutano a scegliere quando conviene ricaricare, e l’interfaccia chiara accompagna l’utente fin dal primo utilizzo. Insomma, l’app non è solo uno strumento: è un vero e proprio copilota digitale per chi ha scelto la mobilità a zero emissioni. “Con la nuova Nissan Charge stiamo creando le basi per un ecosistema energetico intelligente e accessibile”, ha dichiarato Soufiane El Khomri, Director Nissan Energy. “Dai progetti come EV36Zero ai nostri nuovi modelli 100% elettrici MICRA e LEAF, ogni passo che facciamo è orientato verso un futuro più sostenibile e connesso.”

La nuova app non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un percorso più ampio. Nissan infatti ha in programma di integrarla con la piattaforma MyNissan. In futuro ci saranno nuove funzionalità come il Plug & Charge (PnC), che renderà l’accesso alla ricarica ancora più immediato, e il Vehicle-to-Grid (V2G), una tecnologia che permetterà all’auto di restituire energia alla rete elettrica, abbattendo i costi domestici e stabilizzando il sistema energetico nazionale.

Octopus entra nell’app di un altro brand

“È la prima volta che la nostra tecnologia viene integrata in un’app esterna, ed è fantastico farlo con Nissan,” ha commentato, Director di Octopus Electroverse. “I guidatori oggi vogliono un’esperienza di ricarica smart quanto il loro veicolo. Con questa app offriamo l’accesso all’80% delle colonnine in Europa, sconti esclusivi e pagamenti veloci. Nissan ha colto in pieno il nostro spirito: rendere la ricarica più facile, intelligente e su misura per il cliente.”Lasi inserisce nel quadro di una visione ambiziosa, quella di: diventare un’azienda completamente sostenibile e, lungo tutta la catena produttiva. La regione AMIEO (Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania) è il centro di questa trasformazione, guidata da innovazioni comee da una crescente gamma di veicoli elettrici destinati a cambiare il nostro modo di viaggiare.