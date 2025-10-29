Nissan Ariya restyling e non solo: anche Elgrand e Patrol al Japan Mobility Show

Il rilancio di Nissan passa anche attraverso il rinnovo della sua gamma di vetture. Diverse novità le abbiamo già viste tra cui ricordiamo le nuove Leaf e Micra. Al Japan Mobility Show 2025, la casa automobilistica ha portato il restyling del crossover elettrico Ariya, oltre alla quarta generazione della monovolume Elgrand e al fuoristrada Patrol che torna in Giappone.

IL RESTYLING DELLA NISSAN ARIYA

Le foto del nuovo crossover in realtà le avevamo già viste e al Japan Mobility Show la casa automobilistica non ha comunicato molti dettagli in più di quanto già aveva anticipato in passato. Dal punto di vista estetico, il crossover cambierà soprattutto davanti. Per esempio, il paraurti è stato rivisto per offrire un look più pulito e semplice, con l’eliminazione delle precedenti prese d’aria laterali. Davanti notiamo anche la presenza di nuovi fari a forma di V. Dell’aggiornamento di questo modello sappiamo anche che arriverà un nuovo infotainment basato su Google e l’introduzione del supporto alla funzione Vehicle-to-Load che permette di utilizzare l’energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni. Nessuna informazione su eventuali novità dei powertrain. Arriverà sul mercato giapponese entro la fine dell’anno fiscale e quindi non oltre il 31 marzo 2026. Non sappiamo ancora nulla sul debutto in Europa.

NISSAN PATROL IN GIAPPONE

La casa automobilistica ha deciso di portare la Patrol in Giappone entro nella prima metà dell’anno fiscale 2027. Si tratta di un ritorno atteso dato che Nissan non proponeva più fuoristrada in patria da diverso tempo.

NUOVA NISSAN ELGRAND

Altra importante novità, l’arrivo della nuova generazione della Nissan Elgrand. Il design esterno si basa sul linguaggio stilistico “Timeless Japanese Futurism" di Nissan. Presenta un aspetto imponente, con una trama della griglia ispirata al motivo giapponese Kumiko (a rombi) ripreso anche dalla firma luminosa. All’interno, la vettura offre tanto spazio per garantire il massimo comfort ai passeggeri. Inoltre, Elgrand propone rivestimenti in pelle e dettagli in legno. Non manca la tecnologia. Sulla plancia troviamo infatti due schermi da 14,3 pollici per la strumentazione e il sistema infotainment. Presenti un sistema d’illuminazione ambientale e un impianto audio Bose con ben 22 altoparlanti. La nuova Nissan Elgrand sarà proposta solamente con la motorizzazione e-Power di terza generazione nella versione con trazione integrale elettrica e-4ORCE.