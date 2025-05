MINI John Cooper Works Cabrio: prestazioni da sportiva ma spirito da viaggiatrice

La Mini John Cooper Works Cabrio si colloca in un segmento particolare: quello delle piccole sportive scoperte ad alte prestazioni, che non rinunciano alla versatilità urbana. È una cabriolet a trazione anteriore che conserva l’impronta stilistica e tecnica del marchio inglese, ma la declina in chiave dinamica e libertina, con soluzioni che ne esaltano la guida all’aria aperta.

SOTTO AL COFANO

Il cuore dell’auto è un quattro cilindri da 1.998 cc con tecnologia TwinPower Turbo. I dati parlano di una potenza di 231 CV (170 kW) e 380 Nm di coppia massima. Ne risulta un’accelerazione 0-100 km/h in 6,4 secondi e una velocità massima di 245 km/h. Il cambio è un automatico a doppia frizione a sette rapporti, coadiuvato da paddle al volante per chi preferisce il controllo manuale. In linea con la tradizione MINI, la guida è resa ancora più precisa da un assetto irrigidito specifico per la versione JCW.



VENTO TRA I CAPELLI

Una delle peculiarità tecniche riguarda la capote in tessuto: si apre completamente in 18 secondi anche in movimento (fino a 30 km/h) e può essere utilizzata anche parzialmente, trasformando la MINI in una sorta di targa. Una funzione apprezzata in contesti urbani o extraurbani dove si cerca un compromesso tra esposizione al sole e comfort. A bordo, l’Always Open Timer, ossia un piccolo display OLED, che tiene traccia delle ore di guida a cielo aperto, un elemento più simbolico che funzionale, ma coerente con lo spirito del modello.



FAMILY FEELING

L’identità stilistica resta ben riconoscibile: la combinazione tra vernice British Racing Green e dettagli in Rosso Chili, tra cui calotte specchietti e prese d’aria, crea un contrasto netto ma elegante. Il posteriore ospita un diffusore verniciato in tinta e gruppi ottici a LED con firma Union Jack. Dettagli estetici che, pur non modificando l’impronta complessiva, enfatizzano il carattere sportivo del modello.



Gli interni riprendono l’impostazione delle nuove Mini, con un display centrale OLED ad alta risoluzione che integra funzioni di infotainment, navigazione, climatizzazione e gestione veicolo. I sedili sportivi bicolore offrono un buon contenimento laterale, mentre l’impianto audio Harman Kardon (di serie su questa versione) alza il livello di qualità percepita. Non manca un comparto tecnologico avanzato. Dodici sensori a ultrasuoni e quattro telecamere a 360° assistono in fase di parcheggio e manovra. Le modalità di guida Mini Experience, tra cui spiccano Go-Kart per la guida sportiva e Green per ottimizzare i consumi, permettono di adattare la risposta dell’auto allo stile e al contesto. Sul fronte ambientale, il consumo medio dichiarato è compreso tra 6,8 e 7,1 litri per 100 km, con emissioni di CO₂ tra 155 e 161 g/km (ciclo WLTP).

IL PREZZO

Il prezzo di listino in Italia parte da 43.900 euro, ma può facilmente superare i 49.000 euro in presenza di pacchetti opzionali o verniciature speciali. Si tratta di una cifra che posiziona la John Cooper Works Cabrio in una fascia premium tra le citycar sportive, dove però il tetto apribile e la meccanica d’impostazione racing offrono un valore distintivo.