TBug, così la vecchia Maggiolino si trasforma per divertirsi in off-road

La Maggiolino è un modello iconico della Volkswagen. Nonostante sia fuori produzione da moltissimo tempo, l’amore degli appassionati non si è mai affievolito. Proprio per loro, arriva un progetto speciale realizzato dall’azienda inglese Twisted, nota in realtà per i restomod su base Land Rover Defender. A quanto pare, l’azienda ha voluto rivolgere la sua attenzione verso la Maggiolino, ispirandosi ai Baja Bug, cioè versioni modificate della Maggiolino per poter essere utilizzate anche in fuoristrada, nate verso la fine degli anni ’60. Twisted propone dunque la sua interpretazione in chiave moderna dei Baja Bug, presentando il suo TBug.

PROGETTO SU MISURA

L’azienda sottolinea che ogni esemplare che realizzerà sarà un modello davvero unico, frutto della personalizzazione richiesta dal cliente. La base è quella delle Maggiolino prodotte tra gli anni ’60 e ’80 che vengono accuratamente controllate e revisionate. Il progetto segue la filosofia dei Baja Bug originali. Gli appassionati della Maggiolino semplicemente tagliavano la carrozzeria nella parte frontale e alzavano l’assetto per consentire alla vettura di affrontare percorsi in off-road.

Anche Twisted ha seguito una strada simile, rivedendo il frontale della Maggiolino, accorciando il cofano motore e aggiungendo un nuovo pannello anteriore che integra due fari circolari che contribuiscono a dare un look che richiama quello dei modelli Baja del passato. I parafanghi sono stati poi tagliati in alto per consentire una maggiore altezza da terra. L’azienda inglese ha integrato anche nuove sospensioni e soprattutto ha dotato la sua TBug di pneumatici BF Goodrich All-Terrain. Anche il telaio è stato rinforzato.



La carrozzeria è stata poi tagliata pure dietro per mettere in mostra il motore boxer raffreddato ad aria che è stata potenziato. Non bisogna attendersi prestazioni particolari perché l’azienda inglese dichiara poco meno di 80 CV. In ogni caso, possono essere più che sufficienti per potersi divertire. Oltre a tutto questo, Twisted ha rivisto l’impianto frenante per renderlo più potente. Per quanto riguarda, invece, l’abitacolo, saranno i clienti a poterlo personalizzare come meglio credono. Nulla sappiamo sul prezzo ma trattandosi di un prodotto Twisted sarà certamente importante. Inoltre, dipenderà poi molto anche dalle personalizzazione richieste dai clienti.

Non è il primo tentativo di Twisted di cimentarsi in qualcosa che non sia una Defender. Offre infatti già conversioni di imbarcazioni personalizzate e ha modificato alcune Suzuki Jimny.