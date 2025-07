La Mercedes Classe A potrebbe sopravvivere fino al 2028

La Mercedes Classe A potrebbe rimanere in produzione fino al 2028. Lo riporta Automobilwoche che cita le “solite” fonti vicine alla casa automobilistica. Come sappiamo, i piani originali del costruttore tedesco prevedevano il pensionamento della Classe A e della Classe B nel 2026, con lo stop alla produzione. Per questi modelli non sono previsti degli eredi diretti. A quanto pare, la carriera della Classe A potrebbe essere allungata di due ulteriori anni. Il motivo? Le richieste del mercato che in Europa sono ancora importanti. Insomma, questo modello vende ancora bene. Dunque, per tale motivo Mercedes avrebbe deciso di allungare la sua vita.

LA MERCEDES CLASSE A CONTINUA A VENDERE

Eliminare un modello che ancora vende bene non ha ovviamente senso, mentree nel 2026 uscirà di produzione. Dietro a questa decisione ci sarebbe anche un altro motivo. Come abbiamo scritto più volte in passato, la casa automobilistica hae dopo aver puntato tutto sull’elettrico, visto l’andamento del mercato, ha cambiato rotta,. Insomma, una strategia più flessibile e maggiormente orientata alle richieste effettive del mercato auto. Come parte di questa strategia ci sarebbe appunto l’allungamento della vita della Mercedes Classe A che continua a piacere e a vendere bene in Europa.

In ogni caso, Mercedes continuerà a portare avanti il suo progetto di ottimizzazione della gamma che prevede l’eliminazione di alcuni modelli. La nuova Mercedes CLA diventerà la nuova offerta entry level e sulla carta era previsto che prendesse il posto proprio della Classe A. Tuttavia, almeno la versione a 5 porte della Classe A, non la berlina, potrebbe sopravvivere anche in virtù del suo prezzo decisamente più “accessibile" di quello della nuova CLA. In Italia, la Classe A parte da poco più di 36 mila euro contro gli oltre 56 mila euro della CLA elettrica. Eliminare troppo presto la compatta potrebbe risultare controproducente dato che ancora vende bene e rappresenta per molti clienti la porta d’accesso al mondo Mercedes.

