Dacia Bigster alla prova del test dell'alce: come si comporta? | Video

Dacia Bigster è una delle ultime novità della casa automobilistica del Gruppo Renault. Si tratta di un SUV con cui Dacia commette molto per essere protagonista nel sempre più combattuto segmento C. E per farlo, punta molto sul rapporto contenuti / prezzo. Ma la sicurezza? I colleghi di magazine Km77, specializzato in test e prove su strada, hanno voluto sottoporre la nuova Dacia Bigster al test dell’alce, oltre ad uno specifica prova di slalom tra i birilli per verificarne il comportamento. Il risultato? Il test dell’alce ha messo a dura prova le doti dinamiche del SUV che invece ha affrontato con maggiore facilità la prova di slalom. Il tutto è riassunto nel video realizzato da Km77 che condividiamo. Andiamo comunque a scoprire più nel dettaglio come si è comportata la Dacia Bigter.

I RISULTATI DEL TEST DELL’ALCE

Ricordiamo, semplificando, che il test dell’alce o Moose Test prevede molto semplicemente che il pilota mantenga la vettura ad una velocità costante fino ad un certo punto ben preciso quando effettua una sterzata improvvisa per simulare una manovra di emergenza per evitare un ostacolo presente sulla strada. Subito dopo effettua una sterzata nel verso opposto per tentare di rientrare nella corsia di marcia. La prova consiste nel ripetere progressivamente questa manovra d’emergenza a velocità sempre crescenti, fino a che l’auto non perde aderenza o inizia a sbandare.

Come si è comportata la Dacia Bigster nel test dell’alce? L’esemplare della prova, con motorizzazione Full Hybrid, era dotato di cerchi da 19 pollici con pneumatici Michelin e.Primacy 205/55 R19. Test superato ma solo fino ad una velocità di 64 km/h, più bassa di quella di riferimento (77 km/h). I colleghi di Km77 hanno evidenziato un sottosterzo marcato e soprattutto un intervento eccessivo da parte dell’ESP che all’aumentare dell’andatura tendeva a frenare eccessivamente la ruota anteriore sinistra. Dunque, non è stato possibile concludere positivamente il test a velocità superiori ai 64 km/h. Nel video potete trovare tutti i commenti tecnici da parte di chi ha effettuato il test.

IL TEST DELLO SLALOM

La nuova Dacia Bigster si è comportata decisamente meglio nel test dello slalom e nonostante la sua mole si muove con sufficiente agilità, senza mai spaventare il conducente. Durante il test l’intervento dei controlli elettronici è stato limitato e il funzionamento dell’ESP non è risultato invadente.