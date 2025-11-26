Cerca

Locauto snellisce il noleggio auto: sconto immediato dalla prima prenotazione

Tramite l'iscrizione al programma fedeltà MyLocauto Friends: la registrazione di un nuovo account è gratuita.

Locauto snellisce il noleggio auto: sconto immediato dalla prima prenotazione
Federico Pisanu
Pubblicato il 26 nov 2025

Le festività di fine anno sono ormai alle porte, e molti italiani come da tradizione si concederanno una o più vacanze entro i confini nazionali. In tanti sceglieranno il noleggio auto per spostarsi, soluzione che continua a riscuotere un grande successo tra i viaggiatori. A questo proposito segnaliamo la possibilità di ottenere fin da subito una tariffa concorrenziale e scontata con Locauto, punto di riferimento nazionale del settore. Tutto quello che bisogna fare è iscriversi al programma fedeltà MyLocauto Friends, che regala sconti fino al 20%.

Come funziona MyLocauto Friends

MyLocauto Friends è il programma fedeltà della compagnia di autonoleggio Locauto disponibile per gli utenti iscritti all’area riservata. L’iscrizione al programma consente di ottenere sconti sul noleggio auto e altri vantaggi esclusivi: la registrazione è completamente gratuita.

La percentuale di sconto di cui si può beneficiare al momento della prenotazione di un’auto a noleggio dipende dallo storico dei noleggi, in base al quale viene assegnato uno dei tre livelli del programma fedeltà:

  • Beginner (da 0 a 3 noleggi): 10% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere
  • Enthusiast (da 4 a 6 noleggi): 15% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere
  • Expert (dopo 6 noleggi): 20% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere

L’algoritmo proprietario di Locauto conteggia il numero di noleggi effettuati nell’arco dei 365 giorni precedenti rispetto alla data di prenotazione. Ciò significa che non valgono i noleggi effettuati oltre un anno prima.

Locauto ci tiene inoltre a precisare che le tariffe sono valide per i noleggi auto da 1 fino a 29 giorni, mentre non si applicano sui noleggi mensili da 30 o più giorni. Confermiamo, infine, che il programma fedeltà è valido fino al 31 dicembre 2026, salvo ulteriori proroghe.

La registrazione all’area riservata di Locauto, da dove poi è possibile completare l’iscrizione a MyLocauto Friends, può essere completata direttamente tramite la home page di Locauto.

