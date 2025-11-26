Offerta Black Friday Mazda: extra sconti e tasso al 3,99% sul finanziamento

Mazda ha lanciato la sua promozione legata al periodo del Black Friday. Fino al 6 dicembre, la casa automobilistica offre extra sconti fino a 1.500 euro su buona parte della sua gamma di vetture. Inoltre, in caso di finanziamento, propone un taso del 3,99%. Tutto questo si aggiunge alle eventuali promozione già in corso sulla gamma Mazda. Entriamo più nei dettagli e facciamo alcuni esempi.

IL BLACK FRIDAY DI MAZDA: LA PROMOZIONE

L’offerta del Black Friday di Mazda sarà disponibile presso tutte le concessionarie italiane della casa automobilistica. Come accennato prima, le nuove offerte si aggiungono alle promozioni attualmente in corso, inclusi gli incentivi Mazda e quelli governativi, ampliando ulteriormente le opportunità di acquisto. Facciamo adesso un esempio con Mazda2 Hybrid che in caso di permuta è disponibile a partire da 19.000 euro, con un incentivo Black Friday di 500 euro che si somma agli attuali incentivi Mazda di 5.490 euro. Queste sono le condizioni economiche del finanziamento.

MAZDA 2 1.5 full hybrid Prime Line. Prezzo di listino 24.990 euro. Prezzo promo 19.000 euro, anticipo 4.400 euro; importo totale del credito 14.600 euro, da restituire in 36 rate mensili ognuna di 149,17 euro, ed un VFG pari alla maxi-rata finale di 11.245,50 euro, importo totale dovuto dal consumatore 16.824,61 euro. TAN 3,99% (tasso fisso) – TAEG 5,72% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 1.616,62 euro, istruttoria 399 euro, incasso rata 4,50 euro cad. a mezzoSDD, produzione e invio lettera conferma contratto 1 euro; comunicazione periodica annuale 1 euro cad.; imposta sostitutiva (o imposta di bollo): 37,49 euro. Offerta valida dal 24/11/2025 al 06/12/2025 in caso di permuta e con immatricolazione entro il 31/12/2025 presso i concessionari aderenti all’iniziativa.

GLI ALTRI MODELLI MAZDA IN OFFERTA

Prendiamo anche altri modelli della gamma Mazda per fare ulteriori esempi. Mazda CX-30 (qui la nostra prova) è disponibile con un extra sconto Black Friday di 750 euro. Per la nuova versione Homura Ad’vantage l’offerta si somma agli attuali incentivi Mazda di 4.000 euro facendo scendere il prezzo promozionale a 25.200 euro in caso di permuta. La Mazda CX-60 2025 è disponibile invece a partire da 46.850 euro, con un incentivo di 1.000 euro in caso di permuta. Mazda CX-80 è proposto a partire da 56.050 euro con un incentivo Black Friday di 1.500 euro in caso di permuta. Mazda MX-5 è offerta a partire da 32.500 euro con 500 euro di incentivo. La promozione riguarda anche i modelli Mazda6e e Mazda MX-30 R-EV.