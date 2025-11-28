Lancia festeggia 119 anni e si prepara alle sfide del futuro: nuovi modelli e Mondiale Rally

Lancia festeggia 119 anni e si prepara ad affrontare nuove sfide per tornare a crescere e a rivestire un ruolo da protagonista anche nel motorsport. Tutto era iniziato a Torino il 27 novembre 1906 per volontà di Vincenzo Lancia e del socio Claudio Fogolin con trascorsi in FIAT e nel mondo delle competizioni. Nel 1908 arriva il primo modello, la Lancia 12 HP, particolarmente innovativa per l’epoca tanto che ne furono prodotti oltre 100 esemplari, molti per quel periodo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1950 arriva l’Aurelia la prima vettura di serie al mondo dotata di motore V6. Iniziò poi l’avventura nel motorsport con la creazione di un reparto corse dedicato, la Scuderia Lancia. La storia di Lancia è costellata di molti modelli iconici che hanno fatto la storia dell’auto ma ha saputo poi diventare una vera protagonista nel motorsport e in particolare nel mondo del Rally con Stratos, 037 e poi Delta.

Lancia domina la scena rallistica per oltre 20 anni, entrando definitivamente nell’Olimpo del motorsport con 15 titoli mondiali rally, 3 titoli mondiali endurance Costruttori, oltre alle vittorie in gare leggendarie come la 1000 Miglia, la Targa Florio e la Carrera Panamericana. Venendo a tempi più recenti, all’inizio del 2024 è partita una nuova fase della storia di Lancia con il debutto della nuova Ypsilon proposta sia con motorizzazioni ibride e sia 100% elettriche. Vettura che poi è stata evoluta con l’introduzione della versioni HF (elettrica) dotata di 280 CV e di un assetto specifico per divertirsi tra le curve.

LE NUOVE SFIDE PER IL 2026 E OLTRE

Lancia è chiamata a crescere non solo in Italia ma pure in Europa dove è tornata ad essere presente da poco. La nuova Ypsilon è solo il primo pezzo di un grande piano che prevede nel 2026 il lancio della nuova ammiraglia che già sappiamo che si chiamerà Lancia Gamma. Vettura che dovrebbe avere le forme di una fastback. Basata sulla piattaforma STLA Medium, sarà sia brida e sia 100% elettrica. Guardando oltre, nel 2028 Lancia riporterà in vita il nome Delta con un modello di cui oggi ancora non sappiamo nulla di preciso.

La sfida è anche nel motorsport. Nel 2026 Lancia tornerà nel Mondiale Rally e precisamente nella categoria WRC2 dove correrà la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Tante sfide da affrontare, in un momento poi molto complesso per l’industria automotive, tra gli alti costi per l’elettrificazione e la sempre più crescente pressioni delle case automobilistiche cinesi.