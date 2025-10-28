Cerca

Illuminazione perfetta per ogni lavoro: scopri l’offerta sulla lampada snodabile BETA

Uno strumento indispensabile per il garage e da tenere anche nel bagagliaio della propria auto.

28 ott 2025

Quante volte, facendo una manutenzione o una riparazione all’auto o alla moto in garage, o quando si deve intervenire per sostituire una gomma in condizioni di scarsa visibilità, si è sentita la mancanza di una torcia capace di fare luce in maniera adeguata? Quella dello smartphone può essere utile per piccole operazioni, ma quando si ha la necessità di avere un fascio luminoso potente e costante e, soprattutto, entrambe le mani libere, è evidente che bisogna fare affidamento a uno strumento dedicato. Da questo punto di vista l’offerta di oggi sulla lampada snodabile a LED BETA 1838SW è una di quelle occasioni da cogliere al volo.

è progettata proprio per questo: offrire un’illuminazione potente e mirata, lasciando le mani libere di lavorare. Dotata di doppia fonte luminosa, base magnetica, gancio orientabile e ricarica anche wireless, è uno strumento compatto e robusto pensato per affrontare ogni situazione quotidiana in modo pratico, sicuro ed efficiente.

Tanti vantaggi in un’unica lampada

A fare la differenza nella lampada snodabile BETA 1838SW è la luce LED COB ad alta potenza, che può essere impostata su tre intensità: 250, 500 o 1000 lumen. A questa si aggiunge una luce spot LED SMD da 200 lumen, che produce un fascio più stretto e diretto. Questo tipo di illuminazione è particolarmente utile quando si ha bisogno di concentrarsi su un punto preciso, come quando si cerca un piccolo componente nel cofano motore, si ispeziona una vite nascosta in profondità o si lavora in spazi ristretti e bui. L’autonomia varia tra le 3 e le 7 ore a seconda dell’intensità utilizzata, coprendo senza problemi un’intera sessione di lavoro.

Grazie alla base snodabile a 180°, ai ganci orientabili e alla base magnetica, la lampada può essere fissata praticamente ovunque, dal cofano dell’automobile a un pannello in ferro o su una struttura metallica, lasciando entrambe le mani libere per lavorare in sicurezza.

La batteria da 3.350 mAh agli ioni di litio si ricarica tramite porta USB-C in circa 4,5 ore, oppure con la base wireless dedicata, in circa 6 ore e mezza. Il corpo è rivestito in gomma antiscivolo e offre un grado di protezione IP65 contro acqua e polvere, mentre la certificazione IK07 assicura una buona resistenza agli urti meccanici.

Che si tratti di cambiare un filtro in garage, effettuare controlli sotto un’auto, ispezionare un quadro elettrico o semplicemente lavorare di sera, la lampada BETA 1838SW è la scelta ideale per affrontare ogni condizione di lavoro.

