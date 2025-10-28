KIA PV5 Cargo, questo furgone elettrico ha stabilito un record mondiale di autonomia

KIA PV5 Cargo ha stabilito un nuovo record mondiale di autonomia per un veicolo commerciale leggero elettrico. PV5 Cargo è il primo furgone 100% elettrico della casa automobilistica e nasce sulla piattaforma Platform Beyond Vehicle (PBV) che grazie alla sua struttura modulare permette di realizzare diverse tipologie di veicoli in base alle necessità dei clienti. Complessivamente, il furgone è riuscito a percorre con una sola carica 693,38 km.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prima di parlare del Guinness Word Record, vediamo di ricapitolare brevemente alcune delle principali specifiche tecniche della KIA PV5 Cargo. Il furgone elettrico della prova era il modello Long Range nella variante 4 porte, con una batteria da 71,2 kWh che alimenta un motore da 163 CV. L’autonomia dichiarata WLTP è di 360 km.

IL RECORD DI AUTONOMIA

La KIA PV5 Cargo protagonista di questo record ha viaggiato con il massimo carico utile consentito di 665 kg. Il record è stato effettuato il 30 settembre 2025 in condizioni di guida reali, su strade pubbliche in Germania, precisamente nella zona a nord di Francoforte. Per l’occasione è stato pianificato un percorso che potesse essere il più verosimile possibile alla realtà quotidiana delle operazioni di consegna e logistica. Dunque, il furgone elettrico ha affrontato semafori, incroci, rotonde e il tipico traffico cittadino lungo un tragitto urbano ed extraurbano su anello di 58,2 chilometri. Per rendere il tutto ancora più verosimile, il percorso prevedeva un dislivello di 370 metri. KIA PV5 Cargo è riuscita a percorrere quasi 12 giri completi di questo “circuito".

Alla guida del fugone elettrico, George Barrow, giornalista specializzato in veicoli commerciali e furgoni, e Christopher Nigemeier, Senior Engineer presso Hyundai Motor Europe Technical Center. Il test di autonomia è stato preparato meticolosamente. Gli ispettori del TÜV Hessen e di buck Vermessung hanno controllato il processo di carico e verificato il rispetto delle specifiche di peso. Il percorso è stato registrato in tempo reale attraverso un tracciamento GPS e telecamere in cabina. Prima della partenza, la batteria di PV5 è stata caricata al 100% e fino al termine della prova, durata 22 ore e 30 minuti, sia lo sportellino di accesso alla presa di ricarica sia il vano di carico erano sigillati. Dunque, tempi alla mano, il furgone elettrico ha tenuto una velocità media di 30-31 km/h.

Curiosità, la KIA PV5 Cargo che ha stabilito il record sarà esposta dal 18 novembre 2025 alla fiera Solutrans di Lione (EurExpo), Padiglione 5, Stand C130.