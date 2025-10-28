Al debutto Honda Forza 350 2026: arrivano nuove colorazioni

Honda Forza 350 riceve un piccolo aggiornamento per il Model Year 2026 con alcuni ritocchi all’estetica. In particolare, lo scooter sarà disponibile in nuove colorazioni. Dopo il corposo aggiornamento dello scorso anno che aveva introdotto diverse novità tra cui la nuova strumentazione a colori da 5 pollici dotata di connettività Honda RoadSync, per il 2026 questo modello della Casa giapponese riceve solo alcuni affinamenti di dettaglio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il baricentro di Honda Forza 350 è il motore eSP+ (enhanced Smart Power+) di 330 cc, introdotto con il Model Year 2021, che può contare ovviamente sull’omologazione Euro5+. L’unità eroga 29,2 CV e 31,5 Nm di coppia. I consumi dichiarati sono pari a 3,4 litri per 100 km. Emissioni di 79 g/km di CO2. Parlando della ciclistica, Forza 350 fa affidamento su di una forcella tradizionale con steli di 33 mm, doppio ammortizzatore posteriore e cerchi in lega da 15 e 14 pollici rispettivamente all’anteriore e al posteriore. La dotazione di serie prevede, tra le altre cose, il Controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), il parabrezza regolabile elettricamente, la presa USB-C nel vano portaoggetti anteriore e l’ampio sottosella illuminato internamente dove c’è spazio per due caschi integrali. Le luci sono full LED e la Smart Key agisce anche sullo Smart Top Box nel caso della versione “Deluxe”.

Il peso con il pieno è di 186 kg. Honda Forza 350 2026 è prodotto nella fabbrica Honda di Atessa, in Abruzzo.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

Per il 2026 Honda Forza 350 è disponibile nelle seguenti colorazioni:

Pearl Nightstar Black’S.E. (Deluxe) con Smart Top Box e dettagli rossi

Mat Cynos Gray Metallic

Mat Carnelian Red Metallic

Pearl Cool White

Pearl Falcon Gray

Il listino 2026 non è stato ancora comunicato ma il Model Year 2025 parte da 6.490 euro.