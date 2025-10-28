Infiniti QX80 R-Spec: il SUV con il cuore della Nissan GT-R

Al SEMA Show 2025, INFINITI ha portato qualcosa di inatteso: la QX80 R-Spec, una reinterpretazione estrema del suo SUV di punta. Sotto il cofano trova posto il motore della Nissan GT-R, il noto V6 biturbo da 3,8 litri. Per questa versione è stato completamente riprogettato: nuove turbine, intercooler maggiorati e una gestione elettronica dedicata. Il risultato? Una potenza nell’ordine dei 1000 cavalli, capace di trasformare la QX80 da elegante ammiraglia familiare a SUV dalle prestazioni estreme. Nonostante i numeri da supercar, la R-Spec mantiene la filosofia INFINITI fatta di comfort, finiture curate e grande attenzione ai dettagli. È una combinazione insolita ma affascinante: un veicolo capace di coniugare la spinta brutale di una GT-R con l’abitabilità e la presenza scenica di un SUV di rappresentanza.

Ingegneria senza compromessi

La R-Spec nasce come progetto sperimentale, pensato per esplorare nuovi confini tra prestazioni e raffinatezza. Dopo la presentazione della QX80 Track Spec da oltre 650 cavalli alla Monterey Car Week, questa nuova evoluzione spinge ulteriormente sull’acceleratore.

Il motore V6 riceve componenti su misura: turbine Garrett di nuova generazione, collettori di scarico dedicati, un sistema di alimentazione potenziato e una gestione elettronica MOTEC. A supporto ci sono un telaio rinforzato, sospensioni coilover regolabili e freni in ceramica al carbonio, derivati direttamente dalla GT-R. Tutto è stato progettato per rendere la potenza gestibile, precisa e coerente con l’immagine di un SUV ad alte prestazioni.

Potenza, controllo e libertà di sperimentare

“La QX80 R-Spec è estrema, aggressiva e dimostra cosa può fare INFINITI quando toglie ogni limite ai propri ingegneri”, ha dichiarato Tiago Castro, vicepresidente di INFINITI Americas. “Abbiamo voluto esplorare una direzione ancora più audace, immaginando un futuro dove le varianti ad alte prestazioni offrano esperienze emozionanti ma sempre raffinate.”

Ogni componente della R-Spec, dai freni ai collettori, è stato adattato con precisione artigianale per offrire un equilibrio perfetto tra controllo e brutalità meccanica. Le ruote da 24 pollici, ispirate alla GT-R, calzano pneumatici da 315 mm di larghezza, garantendo aderenza e stabilità anche nelle accelerazioni più violente.

Un design che non lascia indifferenti

Esteticamente, la QX80 R-Spec non passa inosservata. La carrozzeria è stata allargata e ribassata, con linee più tese e aerodinamiche che evocano la potenza che nasconde. Il rivestimento Midnight Purple, ispirato alle storiche GT-R R34 e R35, cambia tonalità a seconda della luce, rendendo il SUV ancora più scenografico.

Il kit estetico include un nuovo splitter anteriore, diffusori maggiorati, terminali di scarico ridisegnati e dettagli presi direttamente dalla GT-R T-Spec Takumi Edition, a sottolineare il legame tecnico ed estetico tra i due modelli.

Ridefinire il concetto di lusso ad alte prestazioni

Con la QX80 R-Spec, INFINITI non punta semplicemente a costruire un SUV più potente, ma vuole ridefinire il concetto stesso di lusso ad alte prestazioni. È un manifesto tecnico che mostra quanto la casa giapponese sia disposta a spingersi oltre i confini del segmento, combinando comfort e artigianalità con una potenza da supercar.

Il successo del nuovo QX80 di serie, lanciato nel 2025, ha già dimostrato la capacità del marchio di rinnovarsi. Riconosciuto come Top Safety Pick+ dall’IIHS, premiato da Popular Science e dalle principali associazioni di stampa automobilistica per design e interni, rappresenta decisamente la base perfetta su cui sperimentare.