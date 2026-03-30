Alla Monterey Car Week 2025 era stato possibile vedere il concept QX65 Monograph, ora Infiniti ha presentato ufficialmente la nuova QX65 di serie. Si tratta di un SUV fastback a due file che riporta alla memoria la FX (il crossover “Bionic Cheetah” degli anni Duemila che aveva reso il brand giapponese riconoscibile per il suo approccio stilisticamente coraggioso).

Il design

La silhouette è dominata da un tetto arcuato che scende verso uno spoiler posteriore netto, con carrozzeria larga. Il dettaglio più discusso è la nuova vernice Sunfire Red. Sono previsti tre strati di applicazione per incorporare scaglie di vetro rivestite d’oro reale che cambiano tonalità con la luce. Si tratta di un richiamo diretto al Regal Red in edizione limitata della Nissan GT-R. La griglia tridimensionale si ispira alle foreste di bambù giapponesi, mentre i gruppi ottici posteriori full-width riprendono le pinne verticali di un aereo.

Sono disponibili tre allestimenti: LUXE (da 53.990 dollari, circa 49.700 euro), SPORT (da 55.690 dollari) e AUTOGRAPH (da 62.590 dollari). Quest’ultimo aggiunge il tetto nero a contrasto, cerchi da 21”, sedili in pelle semi-anilina con trapuntatura ispirata al kimono e funzione massaggiante, oltre al sistema audio Klipsch Reference Premiere da 20 altoparlanti e 1.200 W. Nel segmento dei fastback SUV di lusso il riferimento diretto è la BMW X6, rispetto alla quale la QX65 si posiziona su una fascia di prezzo sensibilmente più accessibile.

Meccanica e tecnologia

Il motore è il VC-Turbo da 2,0 litri a compressione variabile che sulla Infiniti QX65 2027 eroga 268 CV e 388 Nm di coppia. È abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti con paddle shifters e trazione integrale di serie. La taratura è stata resa più sportiva rispetto al QX60 su cui si basa. La capacità di traino arriva a oltre 2.700 kg.

L’abitacolo ha due schermi da 12,3", uno per la strumentazione e uno per l’infotainment, con Google integrato, Apple CarPlay e Android Auto. La ricarica wireless segue lo standard Qi2 fino a 15 W. Sull’allestimento AUTOGRAPH è disponibile il ProPILOT Assist 2.1, che consente di togliere le mani dal volante in autostrada mantenendo comunque l’attenzione sulla strada. L’allestimento AUTOGRAPH aggiunge poi l’Individual Audio, un sistema che, tramite altoparlanti integrati nei poggiatesta, permette al conducente e al passeggero di ascoltare contemporaneamente contenuti diversi.

La QX65 arriverà nelle concessionarie nordamericane in estate e secondo alcune indiscrezioni nel corso del 2027 potrebbero aggiungersi alla gamma una variante V6 e una Red Sport ad alte prestazioni.