Lamborghini pensa a una Urus più potente: ecco i primi test al Nurburgring

Lamborghini ci ha preso gusto e continua a spingere i confini delle prestazioni nel segmento dei SUV, e lo fa ancora una volta attraverso la sua punta di diamante, l’Urus. La recente introduzione della Urus SE, versione ibrida plug-in con un V8 biturbo da 4,0 litri e ben 789 cavalli, ha posto il modello al vertice dell’offerta SUV del Gruppo Volkswagen.

Una nuova versione del modello è stata recentemente avvistata in fase di collaudo, con indizi che fanno pensare a un ritorno della sigla “Performante“, seppure in una veste aggiornata. Nulla di ufficiale per ora, ma l’ipotesi più probabile è che si tratti di una declinazione ancora più potente della SE, pensata per portare al massimo il potenziale dinamico dell’Urus.

COME SARA’?

Visivamente, questo prototipo mantiene la fisionomia della SE, ma introduce alcuni elementi che richiamano la vecchia Performante, tra cui un alettone posteriore maggiorato, segno evidente di un’attenzione ancora più marcata all’aerodinamica. Dal punto di vista acustico, però, non si rilevano cambiamenti radicali: il sound del V8 biturbo resta corposo, profondo, ma non significativamente più aggressivo di quello della SE standard.Un dettaglio interessante è che il prototipo non monta silenziatori aggiuntivi, spesso presenti nei veicoli pre-produzione per il rispetto delle normative acustiche durante i test su strada.



Questo lascia intendere che la nuova variante potrebbe comunque mantenere un equilibrio tra sportività e usabilità quotidiana, piuttosto che puntare tutto sull’estremizzazione. La SE attualmente in gamma ha preso il posto delle precedenti versioni S e Performante, ritirate dal listino a favore di una proposta unica, ma fortemente competitiva. Con quasi 800 cavalli di potenza ibrida, l’Urus SE non ha bisogno di rincorrere altri modelli del gruppo. Tuttavia, la richiesta di modelli sempre più estremi è una costante tra i clienti Lamborghini. Per questo, la casa potrebbe lavorare su una variante più sportiveggiante, non tanto in termini di potenza pura quanto di dinamica di guida.

COME UNA PIUMA

Il peso è uno dei fattori critici. Con poco più di 300 kg in più rispetto alle versioni endotermiche a causa del powertrain elettrificato, la SE potrebbe beneficiare di un alleggerimento mirato.



Tra le modifiche attese, si parla dell’introduzione di sospensioni con molle elicoidali in acciaio in sostituzione delle sospensioni pneumatiche, una scelta che migliorerebbe la reattività su strada e ridurrebbe la massa totale. Resta da vedere quando questa nuova Urus farà il suo debutto ufficiale.