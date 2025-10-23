Questa è la prima stazione autostradale in Italia per sole auto elettriche

Per rendere ancora più agevoli i viaggi delle auto elettriche, serve investire di più nell’elettrificazione delle autostrade per dotarle di una rete capillare per la ricarica rapida. Molto ha fatto Free To X ma non è ancora sufficiente. Ecco che il nuovo progetto di IONITY rappresenta un importante passo avanti nel rendere più agevoli i viaggi autostradali per le auto elettriche. A Les Iles de Brissogne Sud, precisamente lungo l’autostrada A5 Quincinetto – Aosta, è stata da poco inaugurata la prima stazione di servizio autostradale in Italia dedicata esclusivamente alle auto elettriche. Niente pompe per fare il pieno alle auto benzina e diesel, solo colonnine ad altissima potenza che permettono di ricarica le auto elettriche fino a 350 kW.

UNA STAZIONE DI SERVIZIO PER LE SOLE AUTO ELETTRICHE

Il progetto è stato portato avanti da IONITY in collaborazione con il Gruppo ASTM. Trattandosi di un’area di servizio troviamo coperture per proteggersi dal Sole e dalla pioggia e non mancano nemmeno tavolini e panchine dove passare il tempo in attesa che il rifornimento della propria vettura venga completato. C’è pure un sottopasso pedonale che permette di raggiungere rapidamente la stazione di servizio di Brissogne Nord che si trova sull’altro lato dell’autostrada.

In questa prima stazione di servizio italiana dedicata esclusivamente alle auto elettriche troviamo presenti 6 colonnine HPC da 350 kW. Il progetto, comunque, prevede un futuro ampliamento con l’installazione di ulteriori 6 colonnine ad alta potenza. La scelta di collocare qui la stazione è dovuta all’importanza di questo tratto autostradale che collega l’Italia con la Francia e la Svizzera. Si tratta, dunque, di una posizione strategica.

UNA SMART #5 HA INAUGURATO LA STAZIONE

Nel giorno dell’inaugurazione alla presenza di istituzioni, media e partner del settore, era presente Smart che ha portato una Smart #5 per mostrare le potenzialità dell’infrastruttura. Il SUV elettrico con batteria da 100 kWh (cell-to-pack) e architettura a 800 V è infatti in grado di caricare fino a oltre 400 kW di potenza.