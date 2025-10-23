Telepass Sempre è in offerta a canone zero per 6 mesi fino al 9 novembre

Telepass ha rinnovato la sua offerta per il pacchetto Telepass Sempre: i nuovi clienti che completeranno la sottoscrizione entro il 9 novembre beneficeranno del canone gratuito per 6 mesi invece di 3 mesi e fino a 100 euro di cashback sul pedaggio. Al termine dei primi 180 giorni gratuiti, il canone passerà a 3,90 euro al mese.

In Telepass Sempre sono inclusi sia il contratto Telepass Base che il contratto Telepass Servizi di Mobilità: se presi singolarmente l’importo complessivo è di 5,14 euro al mese, in bundle invece il costo si abbassa a 3,90 euro grazie allo sconto sul contratto Base, che da 3,90 euro passa a 2,66 euro, a cui si aggiungono 1,24 euro al mese del contratto Servizi di Mobilità.

Cosa comprende il pacchetto Telepass Sempre

Nell’ambito della nuova offerta, il pacchetto Telepass Sempre include fino a 100 euro di cashback sul pedaggio autostradale e un canone gratuito per una durata complessiva di sei mesi. Il regolamento dell’ultima iniziativa chiarisce che al momento della sottoscrizione dell’offerta occorre inserire il codice promozionale PEDAGGIO100 in app, grazie al quale si possono ottenere fino a 10 euro al mese di rimborso per 10 mesi consecutivi.

Restano poi inalterati gli altri vantaggi. Con il contratto Telepass Base è incluso ad esempio il dispositivo Telepass per il telepedaggio, grazie al quale ogni automobilista può viaggiare in autostrada senza fermarsi al casello.

A ciò si aggiungono poi tutti i servizi di mobilità inclusi nel contratto Telepass Servizi di Mobilità. Tra i più importanti segnaliamo il pagamento dei parcheggi nelle strisce blu senza l’ausilio di tagliandi o parchimetri, l’accesso ai parcheggi convenzionati e il loro pagamento, l’acquisto delle vignette elettroniche per le autostrade austriache, svizzere, slovene e della Repubblica Ceca, nonché il pagamento degli abbonamento e dei biglietti del trasporto pubblico locale.

Con Telepass Sempre è poi possibile ricevere un pratico promemoria relativo alla scadenza del bollo, oltre all’opportunità di pagarlo direttamente tramite l’applicazione. Lo stesso discorso vale anche per la revisione, con tanto di prenotazione presso l’officina più vicina alla propria abitazione.