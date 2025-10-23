Nuova Xpeng X9 EREV, monovolume Super Range Extender con autonomia di 1.600 km

Nuova Xpeng X9 EREV si sta apprestando a debuttare in Cina. Si tratta della versione range extender della X9 100% elettrica che conosciamo già bene, un modello dalle specifiche tecniche interessanti che in futuro potrebbe arrivare anche in Europa come parte del piano di crescita del marchio cinese nel Vecchio Continente. In Cina, i modelli range extender piacciono sempre di più e da un po’ anche in Europa si guarda con interesse a questa tecnologia. Vista la crescita sul mercato cinese delle vetture EREV, anche Xpeng ha deciso di investirci. La nuova Xpeng X9 EREV è dunque il primo modello ad adottare la tecnologia Kunpeng Super Range Extension.

Di questa vettura ne avevamo già parlato in passato ma, adesso, ne sappiamo molto di più delle caratteristiche tecniche di questo modello in grado di offrire un’autonomia combinata di circa 1.600 km (ciclo CLTC).

XPENG X9 EREV: ESTERNI

In termini di dimensioni, nuova Xpeng X9 EREV misura 5.316 mm lunghezza x 1.988 mm larghezza x 1.785 mm altezza, con un passo di 3.160 mm. Dunque, misure importanti ed infatti questo modello è in grado di offrire tanto spazio all’interno per consentire di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. La variante EREV introduce alcune modifiche al design rispetto alla X9 100% elettrica. Il frontale è chiuso e si caratterizza per la presenza di fari sdoppiati con le sottili luci diurne a LED collegate tra loro da una striscia luminosa. La parte inferiore del paraurti anteriore integra una griglia attiva per il raffreddamento del motore endotermico con funzione di generatore. Al posteriore, troviamo fari a sviluppo orizzontale a tutta larghezza con al centro il lettering XPENG illuminato. Sul parafango anteriore sinistro è presente lo sportellino che nasconde il bocchettone per il carburante.

MOTORE E AUTONOMIA

Nuova Xpeng X9 EREV poggia su di una piattaforma dotata di un’architettura a 800 V. Il range extender è un motore 4 cilindri di 1,5 litri in grado di erogare 110 kW (150 CV) che alimenta la batteria da 63,3 kWh in grado di poter ricaricare fino a 5C. C’è ancora un serbatoio della benzina da 60 litri. La potenza di sistema del doppio motore elettrico non è stata comunicata. Tuttavia, sappiamo che utilizzando solo l’energia della batteria, il monovolume è in grado di percorrere 452 km (CLTC). Grazie al range extender, la percorrenza arriva a 1.602 km (CLTC). Vene dichiarato un consumo di carburante pari a 6,4 l/100 km.