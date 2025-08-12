Hyundai prepara la IONIQ 2, debutto al Salone di Monaco. Ecco come sarà

Hyundai sta lavorando ad una nuova elettrica di segmento B per rafforzare la sua presenza sul mercato europeo. Avrà una lunghezza di circa 4 metri con dimensioni quindi simili a quelle della Bayon. Strettamente correlata con la KIA EV2, avrà le forme di un crossover e una volta sul mercato andrà a contrapporsi a modelli del calibro della Renault 4. Del nuovo modello che andrà a colmare il “vuoto" tra la Inster e la Kona abbiamo visto già alcune prime foto spia che hanno ispirato i designer che hanno provato ad immaginarsi le forme della vettura, come nel render che mostriamo.

COME SARÀ?

Le foto spia hanno permesso di ottenere una conferma sul fatto che le dimensioni saranno simili a quelle della Bayon. Il nuovo modello dovrebbe essere presentato al Salone di Monaco il mese prossimo e sarà in vendita nel terzo trimestre del 2026. Dovrebbe arrivare leggermente dopo la KIA EV2. La Renault 5 ha dimostrato che il segmento delle piccole elettriche è sempre più interessante in Europa e diverse altre case automobilistiche intendono entrarci. La Hyundai IONIQ 2 sarà quindi un crossover elettrico nato sulla piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai ma nella versione a 400 V. Dal quel poco che si è potuto vedere dalle foto spia, pare che il frontale presenterà alcuni richiami a quello della IONIQ 6 e si caratterizzerà per fari a LED dalle forme estremamente sottili.



Per quanto riguarda l’abitacolo ci aspettiamo molta tecnologia con la strumentazione digitale ed un sistema infotainment di ultima generazione basato su Android Automotive che fornirà l’accesso a tutti gli ultimi servizi digitali sviluppati dalla casa automobilistica coreana.

MOTORI

Informazioni ufficiali al momento non ce ne sono. Tuttavia, visto l’utilizzo della piattaforma E-GMP si pensa che la nuova Hyundai IONIQ 2 possa adottare i medesimi powertrain della KIA EV3. Se dovesse essere davvero così, troveremo un motore da 150 kW (204 CV) alimentato da una batteria da 58,3 kWh o 81,4 kWh, con una percorrenza massima che potrebbe arrivare attorno ai 600 km WLTP. A settembre, al Salone di Monaco 2025 ne sapremo di più.

PREZZI

La KIA EV2 sarà proposta sul mercato a circa 30 mila euro e quindi anche la Hyundai IONIQ 2 dovrebbe avere un posizionamento molto simile.