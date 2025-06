Hyundai i-Pedal: il nuovo modo di guidare secondo il marchio coreano

In un momento storico in cui la spinta verso l’elettrico è più forte che mai, Hyundai continua a proporre soluzioni concrete per migliorare l’esperienza di guida.

Funzionalità come la i-Pedal sono esempi concreti di come l’innovazione tecnologica possa trasformare il gesto più semplice – l’uso dell’acceleratore – in uno strumento dalle diverse funzioni, capace di semplificare la guida quotidiana.

Questa funzione è disponibile su tutta la gamma elettrica Hyundai, l’i-Pedal permette di accelerare e arrestare completamente il veicolo usando il solo pedale dell’acceleratore. Questa modalità riduce l’affaticamento alla guida, soprattutto nelle fasi di guida cittadina, caratterizzata da arresti e ripartenze.



La guida così, grazie ad unarisulta più fluida, intuitiva e rilassante. Può risultare anche più sicura, visto che nel momento in cui si reagisce ad un pericolo e si toglie il piede dall’acceleratore la vettura comincia già a decelerare,per le frenate di emergenza.

Eliminando il passaggio continuo tra acceleratore e freno permette anche di mantenere una concentrazione più alta alla guida e gestire il veicolo in maniera più naturale, ottenendo come risultato un’esperienza comfortevole e progressiva.



Oltre a tutto ciò che riguarda il comfort, questa soluzione si rivelaquando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore, il motore elettrico si comporta come un generatore, recuperando energia cinetica e trasformandola in elettricità da immagazzinare nella batteria ad alta tensione. Un sistema che senza alcun intervento aggiuntivo,soprattutto in città, dove decelerazioni e fermate sono frequenti.E’ inoltre possibile, tramite e palette situate dietro al volante,, scegliendo tra diversi gradi di intensità. Questa possibilità garantisce quindi un controllo preciso della fase di rallentamento, che risulta estremamente adattabile sia alle condizioni di traffico, sia alle abitudini di guida del conducente.Il sistema i-Pedal, integrato con le modalità di guidasi adatta a ogni esigenza senza compromettere le prestazioni. E’ particolarmente utile per chi si avvicina per la prima volta alla guida elettrica,Tra i vantaggi, spicca la minore usura dei freni tradizionali, che puòInoltre, i-Pedal consente di recuperare energia a ogni decelerazione, trasformando ogni frenata in una possibilità per aumentare l’autonomia e ottimizzare l’efficienza complessiva della guida elettrica.