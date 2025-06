FIAT Fastback 2026, tutte le novità del SUV Coupé. Anche Abarth

FIAT Fastback si rinnova sul mercato sudamericano con l’introduzione del Model Year 2026. Per il primo SUV Coupé della casa automobilistica arrivano una serie di novità, tra cui alcuni ritocchi al look che lo rendono più moderno. In particolare, le modifiche si concentrano prevalentemente al livello del frontale con una nuova griglia a listelli verticali e un paraurti con prese d’aria riviste. Nuovi sono pure i fendinebbia a LED.

LE ALTRE NOVITÀ E MOTORI

Il nuovo SUV Coupé è offerto con le. Nessuna modifica, quindi, sul fronte dei propulsori che non vengono toccati. Disponibile sulle, il pacchetto Sunroof aggiunge un tetto panoramico, fendinebbia a LED e illuminazione sull’aletta parasole. Per offrire maggiore comfort, il pacchetto aggiunge anche sedili di guida regolabili elettricamente alla versione Limited. Per migliorare la sicurezza, in entrambe le versioni il cliente può anche aggiungere il monitoraggio degli angoli ciechi, oltre a Connect////Me, la piattaforma di servizi per veicoli connessi del marchio.Lapropone finiture esterne oscurate e nuovi cerchi in lega da 18 pollici. La Limited Edition T270 offre invece finiture esterne cromate e cerchi diamantati. Il nuovo paraurti posteriore, optional sulla Impetus, è di serie sulla Limited Edition. Le modifiche alla versione Audace T200 Hybrid includono un nuovo pannello porta anteriore in tessuto e cerchi da 17 pollici diamantati, in linea con la finitura esterna cromata di questa versione. Come optional, il modello offre Fiat Connect////Me. Nell’allestimento base Turbo 200, il pacchetto Smart Drive differenzia la versione con finitura nero lucido sugli specchietti retrovisori, maniglie esterne delle porte in tinta carrozzeria, caricabatterie a induzione, telecamera posteriore, accesso senza chiave e avviamento a distanza.

La Fastback offre anche un buon livello di sicurezza con il pacchetto ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) a partire dalla versione Audace, che include frenata automatica di emergenza, assistenza al mantenimento di corsia e accensione/spegnimento dei fari, oltre al caricabatterie a induzione, al quadro strumenti completamente digitale e al sistema multimediale con schermo fino a 10,1 pollici e connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto. Per il Model Year 2026, i colori a disposizione per la FIAT Fastback sono: Vulcano Black, Banchisa White, Bari Silver, Strato Gray, Silverstone Grey e Amalfi Blue (esclusivi delle versioni ibride).

ANCHE ABARTH

Con il Model Year 2026 si rinnova anche lache dispone della motorizzazione Turbo 270 che permette di raggiungere una velocità massima di 220 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. Modello che si caratterizza per un rinnovato body kit che rende il suo look molto più grintoso. Si potranno scegliere tra diverse modalità di guida tra cui una esclusiva: la Poison che prevede una mappatura specifica per motore ed acceleratore per rendere la vettura più reattiva. Il cambio è un automatico a 6 rapporti. I colori a disposizione sono Banchisa White, Strato Grey, Volcano Black e Montecarlo Red, tutti con tetto nero a contrasto.