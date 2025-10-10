Husqvarna, ecco i nuovi modelli enduro Pro: TE 300 e FE 350

Dopo aver presentato le nuove 701 Enduro e 701 Supermoto 2026, Husqvarna Motorcycles arricchisce la sua offerta offroad con due modelli pensati per chi cerca prestazioni da gara senza compromessi. Si tratta delle TE 300 Pro e FE 350 Pro che rappresentano l’apice della gamma enduro del marchio svedese, distinguendosi dalle versioni standard non solo per l’estetica, ma soprattutto per l’equipaggiamento tecnico e ciclistico.

Entrambe le moto si rivolgono a un pubblico esperto, competitivo o molto esigente, che desidera un mezzo pronto all’uso sportivo. Le versioni Pro non sostituiscono i modelli tradizionali, ma li affiancano, portando nel catalogo Husqvarna il concetto di “Factory built”, con componenti premium installati di serie e soluzioni derivate direttamente dal mondo delle competizioni.

TE 300 Pro 2026

La TE 300 Pro 2026 è l’interpretazione più aggressiva del classico due tempi enduro di Husqvarna. Basata sulla TE 300 standard, questa versione ne migliora le caratteristiche grazie a una serie di componenti tecnici pensati per migliorare affidabilità, maneggevolezza e prestazioni nelle condizioni più dure.

Il cuore della moto resta il monocilindrico a due tempi da 293,2 cc con tecnologia TBI (Throttle Body Injection), abbinato a un cambio a sei marce e a un avviamento elettrico alimentato da una batteria Li-Ion ultraleggera. Il telaio in acciaio al cromo-molibdeno, verniciato a polvere blu, è stato sviluppato per offrire rigidezza laterale contenuta e maggiore comfort nei tratti più accidentati.

Le vere differenze arrivano dalla dotazione con la TE 300 Pro che monta di serie forcelle WP XPLOR PRO da 48 mm, con tecnologia Closed Cartridge, e un ammortizzatore posteriore WP XACT PRO con pistone a disco conico, entrambi completamente regolabili. A livello di ciclistica spiccano anche le ruote Factory Racing, i dischi freno GSK, la protezione motore, il paramano rinforzato e la piastra della forcella CNC nera. A completare il pacchetto ci sono una selezione di accessori tecnici Husqvarna di serie, come i convogliatori con grafica specifica, le manopole ODI e il pignone Supersprox Stealth. Già disponibile presso le concessionarie ufficiali, la Husqvarna TE 300 Pro è in vendita a 13.740€.

FE 350 Pro 2026

La FE 350 Pro 2026 è la versione più completa e performante dell’enduro 350 di Husqvarna, una cilindrata che per molti rappresenta il miglior compromesso tra leggerezza, coppia e versatilità.

Il motore è un monocilindrico DOHC da 349,7 cc con avviamento elettrico, raffreddamento a liquido e alimentazione a iniezione elettronica. Rispetto alla FE 350 standard, la versione Pro introduce numerosi aggiornamenti destinati a migliorare l’efficacia in gara. Il pacchetto sospensioni è identico a quello della TE 300 Pro, con WP XPLOR PRO 7548 all’anteriore e ammortizzatore WP XACT PRO 8950 al posteriore, entrambi regolabili senza attrezzi.

Il telaio mantiene la struttura in acciaio idroformato con trattamento al cromo-molibdeno, abbinato al telaietto posteriore ibrido in alluminio e poliammide. L’impianto frenante Brembo e i dischi ad alte prestazioni assicurano potenza e modulabilità, mentre la frizione idraulica garantisce feeling costante anche nelle situazioni più estreme.

Tra gli altri elementi esclusivi c’è il selettore mappe con controllo di trazione e Quickshifter integrati, i convogliatori con grafiche dedicate, la protezione del tubo carburante, la protezione motore e la corona Supersprox. La moto, che arriverà nelle concessionarie Husqvarna Mobility a dicembre, sarà in vendita a 14.120€.