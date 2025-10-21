Gomma bucata? Ecco l’alternativa pratica e veloce alla sostituzione

Nonostante la utilizziamo ogni giorno per andare a lavoro, accompagnare i figli a scuola e fare viaggi e uscite con famiglia e amici, non sempre ci prendiamo cura al meglio della nostra auto. Soprattutto per quel che riguarda la manutenzione degli pneumatici. Pneumatici usurati e con molti chilometri sono più a rischio di foratura. Quando questi episodi si verificano in condizioni di maltempo o su strade isolate, non sempre è possibile o sicuro sostituire lo pneumatico sul posto.

Per affrontare queste situazioni in modo pratico ed efficace, esistono soluzioni di emergenza come le bombolette spray che si occupano di gonfiare e riparare la gomma in maniera semplice e veloce. Uno dei prodotti più diffusi e apprezzati di questa categoria è la bomboletta spray Arexons da 300 ml, un sigillante pressurizzato che consente di gonfiare e riparare temporaneamente gli pneumatici senza doverli smontare. Oggi è in offerta su Amazon con il 41% di sconto.

Come funziona

La bomboletta agisce direttamente all’interno della gomma, sigillando piccoli fori e ripristinando una pressione minima sufficiente per raggiungere un gommista. Il meccanismo è molto semplice. Una volta collegata la bomboletta alla valvola, come se si dovesse gonfiare la gomma, il contenuto viene spruzzato all’interno dello pneumatico. Il liquido sigillante si distribuisce lungo la superficie interna della gomma, chiudendo temporaneamente la foratura, mentre il gas contenuto ripristina la pressione.

In questo modo è possibile percorrere un tragitto limitato in sicurezza, senza dover effettuare subito una sostituzione completa della ruota. Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli pneumatici, sia tubeless sia con camera d’aria, ed è indicato per auto, moto e veicoli leggeri. Grazie a questo accessorio, da avere sempre a disposizione nel bagagliaio dell’auto o nel portaoggetti dell’abitacolo, è molto utile perché permette di:

riprendere rapidamente la marcia dopo una foratura leggera

evitare la sostituzione della ruota in condizioni climatiche avverse

limitare i tempi di fermo del veicolo

intervenire anche in assenza di cric o attrezzatura adeguata

È importante sottolineare che si tratta di un rimedio temporaneo. La riparazione effettuata con spray sigillante non sostituisce l’intervento di un gommista e lo pneumatico andrà ispezionato il prima possibile.

Prodotti di questo tipo risultano particolarmente utili nei mesi freddi, quando pioggia, fango, detriti stradali e basse temperature aumentano il rischio di forature. Disporre di una bomboletta di emergenza può fare la differenza tra una sosta forzata e la possibilità di raggiungere un’officina o un luogo sicuro in autonomia. La bomboletta gonfia e ripara è uno strumento semplice ma funzionale, ideale per gestire piccoli imprevisti e permettere di raggiungere la propria abitazione o l’officina più vicina in totale sicurezza.