Life is Pandastic, l'estate della FIAT Grande Panda parte da "Panda a Pandino"

Per far conoscere meglio la nuova Grande Panda, FIAT ha deciso di organizzare il tour “Life is Pandastic“, un progetto itinerante che toccherà molte località turistiche del Paese dove gli interessati potranno scoprire da vicino tutta la gamma della casa automobilistica ed, in particolar modo, la Grande Panda e la Topolino. Per la partenza di questo tour, FIAT ha scelto un luogo speciale e cioè Pandino (CR), dove il 20, 21 e 22 giugno si terrà il famoso “Panda a Pandino”, il più grande raduno al mondo dedicato all’iconica utilitaria italiana.

ALLA SCOPERTA DELLA GRANDE PANDA

Nato nel 2017 per sostenere associazioni benefiche locali e nazionali, l’evento è diventato una vera e propria festa internazionale, capace di raccontare l’evoluzione di un modello che ha attraversato le generazioni rimanendo sempre fedele al suo spirito funzionale. Dunque, quale luogo migliore per dare il via all’estate della Grande Panda se non il più grande raduno dedicato all’iconica city car italiana?

Il tour “Life is Pandastic” proseguirà poi verso il Sud, facendo tappa a Napoli dal 1° al 6 luglio, in occasione del Napoli Pizza Village, uno dei festival gastronomici più importanti e partecipati al mondo, dedicato interamente alla pizza, simbolo per eccellenza dell’italianità. Si andrà avanti poi per tutta l’estate, toccando alcune delle più importanti località balneari del Paese. Comunque, FIAT fa sapere che le otto tappe successive, che verranno annunciate a breve, sono state selezionate per la loro attrattiva turistica e per la loro rilevanza strategica all’interno delle attività di comunicazione territoriale del marchio.

Questo tour promozione è stato organizzato insieme con i concessionari e in ogni tappa FIAT metterà a disposizione un’area esperienziale immersiva con giochi, musica e test drive. I visitatori avranno l’occasione di partecipare al concorso “Life is Pandastic”, che mette in palio una Grande Panda Hybrid in comodato d’uso gratuito per 6 mesi.