FIAT Grande Panda, ancora un premio: eletta "Best Small Car" agli Autocar Awards 2025

FIAT Grande Panda sta arrivando nelle mani dei clienti. Per la casa automobilistica si tratta di un modello molto importante e scommette su elevati numeri vendita. Oggi è proposto con motorizzazioni ibride ed elettriche ma già sappiamo che entro la fine dell’anno arriverà una versione benzina non elettrificata con cambio manuale. Nei prossimi mesi scopriremo i primi dati di vendita della Grande Panda. Intanto, la vettura continua a collezionare riconoscimenti. Infatti, in questi giorni è stata nominata “Best Small Car” agli Autocar Awards 2025, il premio che organizza ogni anno la rivista automobilistica inglese.

Ecco cosa ha detto Mark Tisshaw, direttore di Autocar, sulla FIAT Grande Panda.

La Grande Panda è ciò che accade quando una casa automobilistica presta attenzione e rispetta non solo la propria tradizione, ma anche un approccio innovativo, per conferire al suo nuovo modello un autentico appeal sia tra gli acquirenti abituali sia tra coloro che si affidano a Fiat per la prima volta. “Dalla scritta “Panda” impressa sulla carrozzeria alla cornice del sistema di infotainment che ricorda la vecchia pista di prova FIAT sul tetto dello stabilimento del Lingotto, l’auto rappresenta un approccio creativo e piacevolmente allegro al design.

UN SECONDO PREMIO PER FIAT

È estremamente raro che una nuova auto venga accolta così bene da cambiare la percezione dell’azienda che l’ha creata, ancor prima che qualcuno si sieda al volante. Questo è il tipo di impatto immediato che i designer di automobili sognano, ma che pochissimi riusciranno mai a ottenere. Nel suo attuale ruolo di responsabile del design Fiat, François Leboine ha guidato la creazione della nuova Grande Panda, che combina sapienti richiami alla Panda degli anni ’80 con un design fresco e ricco di dettagli. Crea nuove opportunità per l’azienda, dimostrando al contempo che auto accessibili possono essere straordinariamente raffinate stilisticamente.

FIAT GRANDE PANDA

Ma i riconoscimenti per la casa automobilistica italiana agli Autocar Awards 2025 sono stati in realtà due. Infatti,, Responsabile del Design FIAT, è stato nominato “Design Hero" 2025 proprio per il suo lavoro sulla Grande Panda.

Ricordiamo che FIAT Grande Panda . Le vettura è commercializzata nellaalimentata da una batteria con una capacità diper unasecondo il ciclo WLTP. Velocità massima di 132 km/h e da 0 a 100 km/h in 11 secondi. In alternativa c’è ladotata di un motoreabbinato ad una trasmissione automatica a 6 rapporti che integra un motore elettrico da 21 kW (29 CV). La potenza di sistema è di. In modalità elettrica è possibile muoversi a bassa velocità e per un tratto limitato. Velocità massima di 160 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 10 secondi. I prezzi? Parte daidella mild hybrid in allestimento Pop, mentre l’elettrica danella versione RED.