FIAT Grande Panda elettrica con incentivi e finanziamento a 11.950 euro: anticipo 0 e rate da 75 euro

Il 15 ottobre aprirà ufficialmente la piattaforma che permetterà di prenotare i nuovi incentivi auto elettriche 2025 (qui la nostra guida). Il nuovo Ecobonus, secondo le stime del Governo, dovrebbe permettere l’acquisto di almeno 39 mila nuove vetture ad emissioni zero. Il bonus non sarà però per tutti dato che ci sono alcuni specifici requisiti da soddisfare. Quello che però è certo è che diverse case automobilistiche stanno sfruttando l’arrivo degli incentivi per lanciare offerte dedicate. Ne abbiamo visto diverse nei giorni scorsi e adesso è nuovamente il turno di FIAT che propone una specifica offerta con finanziamento dedicata alla Grande Panda elettrica che sfrutta l’Ecobonus statale.

NUOVA FIAT GRANDE PANDA ELETTRICA

Ricordiamo che la nuova FIAT Grande Panda misura 3.990 mm di lunghezza, 1.760 mm di larghezza e 1.570 mm di altezza, con un passo di 2.540 mm. Il modello elettrico, nello specifico, adotta un motore da 83 kW (113 CV) alimentato da una batteria con una capacità di 44 kWh per una percorrenza di 320 km secondo il ciclo WLTP. Il listino per questo modello parte da 23.900 euro.

L’OFFERTA CON INCENTIVI

Con i massimi incentivi di 11.000 euro e con l’ulteriore sconto di 950 euro richiedendo il finanziamento, la nuova FIAT Grande Panda elettrica vede il suo prezzo scendere a 11.950 euro. Non è previsto alcun anticipo e si dovranno pagare rate a partire da 75 euro. Di seguito i dettagli dell’offerta FIAT come riportato sul sito della casa automobilistica.

Anticipo 0 euro – Importo totale del credito 12.221 euro. L’offerta include il servizio Identicar per 12 mesi di 271 euro. Importo totale dovuto di 15.010,73 euro composto da: importo totale del credito, spese istruttoria 395 euro, interessi 2.237,19 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 31,54 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 75 euro e una rata finale residua (pari al valore garantito futuro) di 12.338,3 euro, incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro. TAN (fisso) 5,99%, TAEG 8,78%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro al km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025: COME FUNZIONANO

Rispetto al passato, i nuovi incentivi auto elettriche 2025 non saranno per tutti come accennato all’inizio. Innanzitutto bisogna essere residenti all’interno delle aree urbane funzionali e poi avere anche una vecchia vettura (fino ad Euro 5) da rottamare. L’auto elettrica da comprare con gli incentivi 2025 non dovrà costare più di 35 mila euro più IVA. Infine, l’Ecobonus offrirà un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro.

