FIAT, Elettrico Facile con incentivi auto 2025: offerte per 500e, Grande Panda e 600e

Alla vigilia della partenza dei nuovi incentivi auto elettriche 2025, le case automobilistiche si stanno affrettando a ricordare le promozioni in corso che permettono di dare un’ulteriore limatina ai prezzi dei loro modelli a batteria. FIAT ad esempio rilancia la sua offerta “Elettrico Facile” che permette di ottenere ulteriori vantaggi sui modelli FIAT 500 elettrica, FIAT Grande Panda e FIAT 600e scegliendo il finanziamento Stellantis Financial Services.

FIAT E GLI INCENTIVI AUTO 2025

La casa automobilistica fa sapere che la sua rete delle concessionarie sarà a disposizione dei clienti, offrendo assistenza completa per la prenotazione dei voucher che danno diritto agli incentivi statali, semplificando ogni passaggio delle procedure amministrative. Secondo la casa automobilistica, l’interesse degli italiani per gli incentivi auto elettriche 2025 è molto grande e per questo è possibile che il fondo a disposizione vada ad esaurirsi rapidamente, addirittura in pochi giorni. FIAT parla di rischio di un vero e proprio click day. Sarà davvero così? Lo scopriremo molto presto.

LE OFFERTE CON FINANZIAMENTO ELETTRICO FACILE

FIAT ricorda innanzitutto l’offerta dedicata alla 500 elettrica, modello in allestimento POP con motore da 95 CV e 190 km di autonomia che costa di listino 23.900 euro. Grazie agli incentivi massimi di 11.000 euro, ai 2.000 euro di sconto FIAT e ad ulteriori 950 euro di sconto in caso di finanziamento, questo modello si potrà avere a partire da 9.950 euro. Per il finanziamento, anticipo 0 euro e rate da 66 euro. Queste le condizioni proposte dalla casa automobilistica.

Anticipo 0 euro – Importo Totale del Credito 10.221 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Dovuto 12.645,52 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, interessi 1.876,98 euro, spese incasso mensile 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 26,54 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 66 euro e una Rata Finale Residua pari al Valore Garantito Futuro di 10.319 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. TAN (fisso) 5,99%, TARG 9,29%. Solo in caso di restituzione alla scadenza del contratto, verrà addebitato un costo di 0,1 euro a km nel caso di chilometraggio massima oltre i 30.000 km.

Passiamo alla FIAT Grande Panda elettrica con motore da 113 CV alimentato da una batteria con una capacità di 44 kWh per una percorrenza di 320 km secondo il ciclo WLTP. Il listino per questo modello parte da 23.900 euro. Con i massimi incentivi di 11.000 euro a cui si aggiungono 2.000 euro di bonus FIAT e uno sconto di 950 euro richiedendo il finanziamento, il prezzo scende a 9.950 euro. Non è previsto alcun anticipo e si dovranno pagare rate a partire da 66 euro.

Anticipo 0 euro – Importo Totale del Credito 10.221 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 12.645 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 1.866 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 26,54 euro. Tale importo è da restituirsi in n° 36 rate come segue: n° 35 rate da 66 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 10.309 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 5,99%, TAEG 9,29%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 45.000 km.

Infine, veniamo alla FIAT 600e che dispone di un motore elettrico da 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh che permette un’autonomia di poco superiore ai 400 km. Si parte dai 31.750 euro dell’allestimento Pop. Grazie ai massimi incentivi si scende a 20.750 euro. Queste le condizioni del finanziamento.