Fiat inserisce sulla 600 ciò che tutti aspettavano da tempo

La parabola della Fiat 600 è stata finora poco lineare. Dopo il debutto di quasi tre anni fa in versione 100% elettrica, che non ha riscosso quanto sperato, alla gamma del B-SUV si sono aggiunte in corsa delle versioni ibride che hanno permesso di rialzare la testa nel mercato. Certo, sono lontani i fasti della 500X della quale, idealmente ma non ufficialmente, questo modello ne raccoglie l’eredità. Ora, però, entra in scena una variante che in molti attendevano: quella con cambio manuale e motore a benzina senza elettrificazione. E c’è una fetta di popolazione automobilistica, specialmente italiana, che non vedeva l’ora di approcciarsi a questo elegante crossover finora inavvicinabile, a causa di un prezzo non propriamente concorrenziale e per l’esclusività della trasmissione automatica. Adesso si può fare.

Il motore termico puro

Dunque, dopo l’esordio sulle rinnovate Peugeot 208 e 2008, il nuovo 1.2 Turbo benzina da 100 CV con cambio manuale a 6 rapporti trova rifugio anche sotto il cofano della Fiat 600. Ovviamente, lo spauracchio della cinghia a bagno d’olio resta soltanto un brutto ricordo del vecchio PureTech, in quanto questo rinnovato propulsore adotta la catena di distribuzione e una serie di aggiornamenti tecnici propedeutici alla longevità. Non a caso, i tagliandi sono previsti ogni 2 anni o 25.000 km, mentre Stellantis offre una garanzia estesa che copre l’auto fino a 8 anni o 160.000 km.

Il prezzo

Questa nuova entry level andrà ad affiancare le già rodate versione elettriche e ibride, che non scompariranno. Inoltre, per la fase di debutto è prevista una serie limitata della Fiat 600 denominata “Street", che sarà disponibile in sole 2.000 unità complessive. Questo particolare allestimento avrà una livrea bicolore con loghi dedicati, oltre a finiture e cerchi in lega neri.

La trama scura viene ripresa anche dentro all’abitacolo, con il colore nero scelto per esaltare padiglione, plancia e sedili, impreziositi da dettagli bianchi a contrasto. La grande novità, come dicevamo, è la presenza della leva del cambio nel tunnel centrale. Un elemento finora inedito. Per quanto riguarda i prezzi, Fiat non li ha ancora diramati, ma è facile aspettarsi che siano i più competitivi in assoluto. Una soglia di ingresso più accessibile per dare quella “botta di vita" di cui la 600 ha bisogno per andare a conquistare vecchi e nuovi clienti.