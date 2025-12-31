A 53 anni dall’ultimo trionfo Ferrari torna regina dell’endurance con la doppietta mondiale della 499P

Il 2025 è stato per Ferrari un anno ricco di successi nel mondo del motorsport. La Casa di Maranello ha conquistato il titolo mondiale Costruttori nel FIA World Endurance Championship, riportando il trofeo in bacheca per la prima volta dopo 53 anni. Protagonista assoluta della stagione è stata la Ferrari 499P, che ha permesso anche la vittoria nel mondiale Piloti grazie all’equipaggio numero 51 formato da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Il tutto è stato arricchito dal successo per il terzo anno consecutivo nella 24 Ore di Le Mans, vinta quest’anno dalla vettura numero 83 gestita da AF Corse. L’annata iridata per Ferrari è stata completata dalla vittoria dello stesso team AF Corse anche nella FIA World Cup for Hypercar Teams, campionato riservato alle squadre indipendenti.

Il 2025 di Ferrari

I numeri della stagione parlano chiaro con Ferrari che ha ottenuto quattro vittorie nella top class del FIA WEC, a partire dalla gara inaugurale in Qatar. In quella occasione, l’equipaggio numero 50 composto da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen ha dominato la corsa precedendo sia la vettura numero 83 che quella numero 51. Si è trattato di una storica tripletta che ben racconta la portata di questa stagione.

Sono poi arrivate le vittorie di Imola e Spa-Francorchamps, entrambe conquistate dall’equipaggio campione del mondo. La 24 Ore di Le Mans ha visto il successo dell’equipaggio privato Ye-Kubica-Hanson, mentre Pier Guidi, Calado e Giovinazzi hanno chiuso al terzo posto, raccogliendo punti decisivi nella lotta al titolo Costruttori. Il bilancio finale comprende anche sei podi e quattro pole position, tre delle quali firmate dal trio campione del mondo, più quella ottenuta dalla vettura numero 83 al Circuit of the Americas in Texas.

Il campionato è rimasto matematicamente aperto fino all’ultimo appuntamento in Bahrain, dove le tre Ferrari ufficiali hanno consolidato il loro primato. L’equipaggio numero 50 ha chiuso terzo, il 51 quarto e il 83 quinto, permettendo così alla Casa di Maranello di scrivere un nuovo record. Per la prima volta dalla nascita del FIA WEC, infatti, tre vetture dello stesso costruttore hanno concluso ai vertici della classifica Piloti nella categoria regina. Dietro i neocampioni del mondo si sono infatti classificati in ordine l’equipaggio privato numero 83 e il trio del numero 50.

Ora l’attenzione si sposta ora al 2026, con la Ferrari 499P che tornerà in pista per la sua quarta stagione consecutiva nella classe Hypercar. Il calendario conferma gli stessi otto appuntamenti dell’anno appena concluso. Dopo i test collettivi in Qatar, previsti per il 22 e 23 marzo, il via ufficiale sarà sabato 28 marzo con la 1812KM di Lusail. A seguire, le 6 Ore di Imola il 19 aprile, Spa-Francorchamps il 9 maggio, la 24 Ore di Le Mans il 13 e 14 giugno, San Paolo il 12 luglio, il COTA il 6 settembre e il Fuji il 27 settembre. Gran finale come da tradizione in Bahrain, il 7 novembre, con la 8 Ore di Sakhir.