Dal 1° gennaio 2026 i veicoli ibridi dei non residenti non potranno più accedere alla ZTL di Bologna

Bologna continua a essere una città particolarmente attenta a migliorare la vivibilità urbana. Dopo l’introduzione del limite di velocità di 30 km/h su molte strade della città (che ha dato ottimi risultati in termini di riduzione degli incidenti) e la decisione di decarbonizzare il trasporto pubblico locale, il capoluogo emiliano cambia le regole di accesso alla città.

Dal 1° gennaio 2026, infatti, i veicoli ibridi intestati a persone non residenti nel Comune non potranno più entrare nel centro storico. La decisione era già stata annunciata lo scorso febbraio dall’amministrazione comunale e ha come obiettivo quello di ridurre il numero di veicoli in circolazione nelle aree centrali e garantire più disponibilità di parcheggio ai residenti.

Il nuovo regolamento

Il nuovo regolamento, che si basa sul Piano generale del traffico urbano approvato nel 2019 che prevedeva la possibilità di rivedere le agevolazioni se il numero dei veicoli ibridi fosse aumentato oltre una certa soglia, prevede che il permesso virtuale per accedere alle zone a traffico limitato venga rilasciato soltanto ai cittadini residenti o alle aziende con sede operativa all’interno del territorio comunale. La norma nasce dalla necessità di porre un freno al rapido aumento dei permessi ZTL richiesti da proprietari di veicoli ibridi, cresciuti del 66% tra il 2019 e il 2023. Secondo i dati del Comune, nel 2019 erano poco meno di 18.000 mentre nel 2023 si è toccata quota 30.000.

A essere esclusi dall’accesso saranno circa 10.259 veicoli ibridi appartenenti a persone non residenti a Bologna. I residenti, invece, continueranno ad avere diritto al permesso, ma dovranno comunque pagare la sosta all’interno della ZTL. Le nuove regole non avranno effetto immediato sui permessi in corso di validità, che rimarranno attivi fino alla loro naturale scadenza.

Rimangono invece confermati i vantaggi per i veicoli elettrici, che continueranno ad avere accesso libero alla ZTL e la possibilità di parcheggiare gratuitamente.