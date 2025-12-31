Tesla ripercorre i principali traguardi del 2025 con un video

Fine anno, tempo di bilanci: Tesla ha pubblicato un video che ripercorre alcuni dei suoi principali traguardi del 2025, dai modelli rinnovati fino all’aumento del ritmo produttivo.

Il video, pubblicato da Tesla su X, celebra i progressi compiuti dal colosso americano nel settore dei veicoli elettrici e nello sviluppo dei robotaxi, auspicando un 2026 ancora più luminoso.

Tesla 2025 recap See y’all in 2026 – the best is yet to come 😀 pic.twitter.com/9j1IpMNfuV — Tesla (@Tesla) December 30, 2025

Il 2025 è stato sicuramente un anno intenso per Tesla: ad aprire il video è Elon Musk che sottolinea la missione dell’azienda improntata alla sostenibilità. Vengono poi messi in evidenza numerosi traguardi, tra cui il rilascio di FSD v14, le dimostrazioni di Optimus, l’apertura del Tesla Diner a Hollywood, la prima consegna di un’auto 100% autonoma e il lancio della rete di Robotaxi ad Austin, Texas, e nella Bay Area di San Francisco.

Tesla sottolinea poi che la Model Y è ancora il veicolo più venduto al mondo e che, grazie alle versioni Standard di Model 3 e Model Y, la gamma Tesla è diventata più accessibile che mai.

Importante segnalare il lancio di altri modelli chiave, come le Model S e X aggiornate, la nuova Model Y, la nuova Model Y Performance e la Model Y L a sei posti con passo allungato.

Durante l’anno ha visto la luce anche il Megablock e la rete Supercharger è cresciuta del 18%. I Powerwall installati hanno raggiunto quota 1 milione e il Cybertruck è diventato il primo pick-up elettrico ad ottenere sia il premio IIHS Top Safety Pick+, sia il massimo livello di valutazione di sicurezza dell’NHTSA.

E’ importante notare come Tesla abbia confermato nel video che la produzione del Cybercab è iniziata. Questo non solo suscita una forte curiosità nel pubblico ma rappresenta un tassello importante per la storia del veicolo che potrebbe vedere una produzione di massa già nella prima metà del 2026. Elon Musk ha infatti comunicato nella Assemblea Annuale degli Azionisti 2025 che la produzione del Cybercab dovrebbe iniziare a pieno regime ad aprile 2026.

Musk ha inoltre posto degli obiettivi molto ambiziosi comunicando che il Cybercab sarà il veicolo con il volume di produzione più alto di sempre per Tesla, con l’obiettivo di raggiungere il ritmo annuale di 2 milioni di unità.

Musk ha infine spiegato che la linea di produzione del Cybercab sarà radicalmente diversa da quelle automobilistiche tradizionali: funzionerà come una linea di elettronica di consumo ad altissima velocità, così rapida e automatizzata da rendere impossibile la presenza ravvicinata di operatori umani.