Ferrari Luce, il prototipo elettrico continua i test invernali e svela nuovi dettagli

Tra i 5 nuovi modelli Ferrari attesi per quest’anno c’è anche la Luce, il primo modello 100% elettrico del Cavallino Rampante. Se per la presentazione ufficiale dovremo attendere il mese di maggio, intanto abbiamo avuto già qualche anteprima dalle prime foto spia e dalle foto degli interni che Ferrari ha voluto mostrare prima del tempo. Ora il prototipo di quello che in molti ritengono essere la futura Ferrari Luce è stato fotografato in Svezia, durante una sessione di test invernali. L’avvistamento non aggiunge grandi variazioni rispetto a quanto già sappiamo, se non l’aggiunta di un’illuminazione supplementare per affrontare le ore di scarsa luce tipiche di quelle latitudini. Eppure, guardando con attenzione i dettagli, il prototipo rivela qualcosa di nuovo.

Cosa emerge dalle nuove foto spia

La strategia di camuffamento scelta da Ferrari è volutamente estrema. L’auto è ricoperta da pannelli che ne alterano in modo radicale le proporzioni e il profilo. Rispetto al prototipo avvistato in precedenza che era costruito sula base della Maserati Levante con componenti della Purosangue, il prototipo attuale mantiene ancora alcuni elementi della Purosangue, ma la struttura sottostante è già quella della Luce definitiva.

La sezione posteriore, che nel prototipo ricorda vagamente la celebre carrozzeria “Breadvan” degli anni Sessanta, è in realtà un elemento aggiunto artificialmente, che si aggancia al tetto in corrispondenza di uno spoiler ben visibile nelle fotografie. Questo significa che la linea del tetto della vettura definitiva scenderà in modo molto più netto da quel punto, escludendo di fatto la soluzione a coda lunga.

Le porte di grandi dimensioni suggeriscono una configurazione a quattro posti, probabilmente in forma di coupé a quattro porte o di shooting brake, in diretta concorrenza con la Porsche Taycan Sport Turismo e con un’altezza da terra simile a quella della Purosangue. Un dettaglio ulteriore riguarda le cerniere delle porte posteriori, che sembrano essere posizionate sul bordo esterno del montante, indicando l’adozione di porte con apertura controvento, le cosiddette suicide doors.

Alcuni dati certi

Ferrari ha già confermato alcune specifiche tecniche. Il passo si estende fino a 2.959 millimetri, a conferma che la Luce sarà l’auto di serie più grande mai prodotta a Maranello. La piattaforma è stata sviluppata su architettura a 880 V. La batteria raggiunge una capacità di 122 kWh, sufficiente per un’autonomia stimata intorno ai 531 km nel ciclo europeo WLTP. Le sospensioni saranno di tipo attivo e opereranno su un sistema a 48 volt.

Le prestazioni sono affidate a quattro motori elettrici a magneti permanenti sviluppati internamente. I due anteriori erogano complessivamente 282 CV, mentre i due posteriori 831 CV. Il totale supera i 1.000 CV. Questa Ferrari ci mette 2,5 secondi per andare da 0 a 100 km/h con la velocità massima che sfiora i 310 km/h. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 350 kW, sufficienti per passare dal 10% all’80% per cento in circa 25 minuti.

Il prototipo visto in Scandinavia conferma che il progetto procede verso la fase conclusiva, anche se la carrozzeria definitiva resta nascosta dietro pannelli volutamente fuorvianti. Quando verrà mostrata senza camuffature, la Ferrari Luce segnerà l’ingresso di Maranello nella nuova era elettrica con una proposta che promette di andare oltre la semplice sperimentazione.