Ferrari si prepara al lancio di 5 modelli nel 2026: ecco cosa sappiamo!

Per Ferrari il 2025 è stato un anno molto positivo con un dato registrato sui profitti in crescita, un portafoglio ordini completo fino alla fine del 2027 e un prezzo delle azioni del brand in continuo aumento. Sicuramente non la peggiore delle posizioni in cui trovarsi. Secondo alcune indiscrezioni, la Casa del Cavallino non ha alcuna intenzione di rallentare il proprio ritmo produttivo e, a tal proposito, ci si aspetta l’arrivo di nuovi modelli nel 2026.

Grande attesa per la Luce

Sappiamo già che Ferrari si prepara al lancio della nuova Luce, il primo modello 100% elettrico del brand, ma oltre a questo sta seguendo la filosofia “meglio avere più modelli con volumi limitati che pochi modelli con volumi più elevati". Questo non esclude quindi la possibilità dell’arrivo di edizioni speciali e one-off piuttosto che linee di modelli completamente nuove.

La nuova Ferrari Luce è quasi certamente un modello del tutto nuovo, tanto che Ferrari stessa la definisce come un’auto completamente diversa in ogni modo possibile da tutto ciò che è stato realizzato prima. L’inedito modello 100% elettrico del brand sarà svelato completamente il 25 maggio 2026. Per il momento si sa che avrà quattro porte, quattro posti e quattro motori elettrici che svilupperanno complessivamente più di 1.000 CV. Gli interni, progettati in collaborazione con persone che hanno lavorato ai touchscreen di Apple, presenteranno anche un elegante volante a tre razze e comandi tattili.

Ulteriori novità

Oltre alla Luce, la Ferrari ha in programma altre quattro novità. Al momento è difficile dire con certezza di cosa si tratta. Negli ultimi tempi il marchio di Maranello ha mantenuto un ritmo serrato: solo lo scorso anno ha lanciato la Amalfi Coupé, la 296 Speciale e Speciale A, oltre alla 849 Testarossa e alla Testarossa Spider. L’anno precedente, invece, erano arrivate la 12Cilindri e la 12Cilindri Spider, insieme alla supercar F80.

Alla luce di questa strategia, è plausibile immaginare l’arrivo di una variante scoperta della Amalfi, modello che ha preso il posto della Roma. Non si può escludere nemmeno una nuova edizione a tiratura limitata della serie Icona, dopo la SP3 Daytona. Infine, anche la Purosangue potrebbe ricevere un aggiornamento o una versione speciale.