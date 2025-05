Pugnator Tricolore di Mansory: più potenza, più stile, più provocazione

Mansory colpisce ancora. E questa volta lo fa in grande stile. O meglio, in grande esagerazione, con la Pugnator Tricolore, la sua interpretazione estrema (e patriottica) della già discussa Ferrari Purosangue, dopo aver già dato lustro provocatorio con la Purosangue Pugnator. Presentata in anteprima a Monaco durante il prestigioso Top Marques, questa creazione è un tributo tutto italiano. Anche se non è ben chiaro a cosa.

Il nome scelto, sempre Pugnator, che deriva dal latino e significa "combattente". E in effetti questo bolide sembra davvero pronto a combattere, magari anche contro il buon gusto. Ma per chi ama le provocazioni estetiche, Mansory ha realizzato qualcosa di unico. Letteralmente. Sul suo sito si parla di un pezzo unico, mentre sui social si accenna a tre esemplari. Tre, come i colori della bandiera italiana.

LOOK AGGRESSIVO

Già nella versione “base”, la Pugnator sfoggia un body kit che rende la Purosangue quasi irriconoscibile: inserti in fibra di carbonio, canard, passaruota allargati, alette, gadget aerodinamici ovunque. Una vera vetrina di design estremo, che ora viene portata all’eccesso con la versione Tricolore. L’elemento più appariscente? Tre alettoni. Un nuovo alettone inferiore si aggiunge al già enorme doppio alettone originale, creando una scenografia degna di un’auto da videogioco. Il tutto rifinito nei tre colori della bandiera italiana, ovviamente.

Anche il posteriore cambia volto: spariscono i doppi terminali sovrapposti, sostituiti da quattro scarichi centrali posizionati in modo aggressivo. Il vero tocco da maestro, però, è la verniciatura tricolore integrata nella fibra di carbonio forgiata. Non si tratta di un semplice strato di vernice superficiale: il colore è inserito direttamente nella resina, con un effetto visivo davvero sorprendente.

Sotto il cofano, il poderoso V12 da 6.5 litri non è stato risparmiato: grazie a un nuovo scarico sportivo e alla rimappatura della centralina, la potenza sale da 715 a 745 cavalli, con una coppia di 730 Nm. Più che abbastanza per far volare questo "combattente" su ruote.

INTERNI ELEGANTI

Sorprendentemente, l’abitacolo della Tricolore è elegante, quasi raffinato. I sedili e i rivestimenti sono in pelle bianca traforata a motivi esagonali, con profili rossi e dettagli verdi ben distribuiti. Il design è volutamente asimmetrico per mantenere l’effetto bandiera, ma senza scadere nel kitsch. C’è persino un tetto stellato che si illumina, rivelando il logo Mansory per un tocco di lusso spaziale. Pugnator Tricolore è una provocazione su quattro ruote, una creazione che divide ma non passa inosservata. Un esercizio di stile estremo, forse eccessivo, ma coerente con lo spirito di Mansory: non accontentare tutti, ma stupire chi ama l’eccesso.