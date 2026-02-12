Ewiva porta la ricarica da 400 kW sull’Autostrada dei Fiori

Ewiva, la joint venture tra Enel X e il Gruppo Volkswagen, realizzerà una stazione di ricarica ad alta potenza presso l’area di servizio Rio dei Cocchi, situata lungo l’autostrada A6 Torino-Savona (Autostrada dei Fiori). L’azienda, infatti, si è aggiudicata la gara per la realizzazione di questa infrastruttura che permetterà di contribuire all’elettrificazione della rete autostradale del nostro Paese.

LA NUOVA STAZIONE DI RICARICA

Il progetto prevede la realizzazione di un’infrastruttura, da 400 kW, con due punti di ricarica che permetterà di offrire una nuova opportunità per effettuare un rifornimento di energia ad alta potenza lungo uno dei principali assi autostradali del Nord-Ovest italiano. Ewiva non si limiterà solamente ad installare le colonnine ma realizzerà anche una pensilina con illuminazione integrata e un sistema di videosorveglianza. La stazione di ricarica sarà collocata in prossimità della pompa di benzina e del bar della stazione di servizio.

Ewiva punta ad agevolare le ricariche, rendendo l’esperienza d’uso la più semplice possibile. Per tale motivo, sarà possibile avviare la ricarica attraverso il POS integrato con tecnologia contactless, utilizzando carte di credito, debito o sistemi di pagamento digitali come Apple Pay e Google Pay. In alternativa sarà possibile utilizzare le applicazioni dei principali fornitori di servizi di ricarica, carte RFID o la tecnologia Plug&Charge, che consente l’avvio automatico della ricarica semplicemente collegando il veicolo alla colonnina, senza bisogno di ulteriori autenticazioni.

Importante, Ewiva assicura un servizio di assistenza all’utenza, continuativo e multicanale. Il supporto è garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia in italiano che in inglese. Fino ad ora, Ewiva ha realizzato oltre 450 stazioni di ricarica ad alta potenza (da 100 kW a 400 kW), per un totale di più di 1.600 punti di ricarica, dislocati su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud.