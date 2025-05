Se amate i fuoristrada, il nuovo Dongfeng Warrior M817 potrebbe davvero sorprendervi

Dopo essere stato presentato durante l’ultimo Salone dell’automobile di Shanghai, il nuovo fuoristrada Dongfeng Warrior M817 è stato individuato nell’archivio del Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica (MIIT), permettendoci di ottenere alcune interessanti informazioni oltre alle prime immagini della versione destinata alla produzione. Dongfeng (di cui si parla di una possibile fusione con Changan) si appresta quindi a lanciare un fuoristrada che si preannuncia particolarmente aggressivo, anche “solo” per gli oltre 700 CV di potenza di questo 4×4 ibrido plug-in.

Le principali novità del Dongfeng Warrior M817

Esteticamente, il Dongfeng Warrior M817 riprende alcuni, veicolo da 1.073 CV prodotto dal marchio noto per i suoi veicoli elettrici off-road ispirati al mondo militare, ma li ripropone in forma complessivamente più sobria. Il nuovo M817, che sarà disponibile anche in una versione più adatta all’uso in città, misura 5.100 mm di lunghezza, 1.998 mm di larghezza, un’altezza di 1.899 mm (per la versione con sospensioni elicoidali) o 1.919 mm (per la versione con sospensioni pneumatiche) per un passo di 3.005 mm. Con un angolo di attacco di 30° e quello di uscita di 30°/25° (a seconda della versione), il Dongfeng Warrior M817 vanta unrispetto a quelli degli altri SUV di medie e grandi dimensioni.

Da segnalare fin da subito la presenza, nella versione con sospensioni pneumatiche regolabili da 150 mm con CDC (Continuous Damping Control), delle ruote posteriori sterzanti. Grazie anche all’apposita modalità garage, è possibile abbassare di 45 mm il telaio del Dongfeng Warrior M817 così da facilitare l’accesso ai parcheggi sotterranei. Inoltre la versione fuoristrada include ammortizzatori ad azoto, pneumatici AT e cerchi anti-distacco, una combinazione di soluzioni pensata per garantire ottime prestazioni anche sui terreni più impegnativi.



Ad alimentare il fuoristrada c’è unche eroga una potenza combinata di oltre 700 CV. Il motore, certificato dal China Automotive Engineering Research Institute, è un “Plateau Power Star”, ovvero in grado di garantire elevate prestazioni anche quando si trova a altitudini elevate. Il motore integra anche il, che offre diverse modalità di guida in base alle esigenze. C’è, infatti, una modalità completamente elettrica per gli spostamenti urbani a zero emissioni, una a basso consumo per aumentare l’autonomia alle basse velocità e, ancora, una modalità ibrida pensata per offrire la massima potenza durante le accelerazioni e nei percorsi off-road.

Per gli interessati all’acquisto (dovrebbe esserci sia una versione con guida a destra che una con guida a sinistra) è possibile accedere al servizio di personalizzazione “Warrior Off-Road Ecological Customisation Platform". In questo modo il Dongfeng Warrior M817 può essere personalizzato scegliendo tra varie opzioni per le finiture del tetto, le pedane elettriche laterali, il gancio traino e i fari anteriori.

I motivi di interesse

Tra le particolarità e i motivi di interesse sul Dongfeng Warrior M817 c’è la presenza del sistema di assistenza alla guida Qiankun ADS 4.0 di Huawei. Questo sistema intelligente, unito ai sensori ad alte prestazioni, consentirà l’accesso a funzioni di guida autonoma a seconda delle specifiche necessità di guida.



Il Dongfeng Warrior M817 è particolarmente interessante perché introduce unache lo rendono all’avanguardia nel segmento dei fuoristrada ibridi plug-in. Oltre al sistema PHEV multimodale intelligente, infatti, il Dongfeng Warrior M817 integra anche le, il sistema di guida intelligente di Huawei e le sospensioni pneumatiche regolabili.Per conoscere tutti gli altri dettagli, compresi ie gli, bisognerà attendere il prossimo 31 maggio quando la Dongfeng Warrior M817 verrà ufficialmente presentata in occasione del Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Auto Show.